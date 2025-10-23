TGCom24
News Streaming

Being Eddie: il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy

Daniela Catelli

In arrivo prossimamente su Netflix il documentario Being Eddie, dedicato al talento e alla straordinaria carriera di Eddie Murphy, iniziata quando era ancora minorenne. Ecco il trailer.

Being Eddie: il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy

Arriverà su Netflix a novembre un imperdibile documentario su uno dei giganti della comicità americana. Si intitola Being Eddie ed è ovviamente dedicato alla vita e alla carriera di quel poliedrico attore che è Eddie Murphy, che per la prima volta si racconta in prima persona e si mostra in famiglia e nella sua splendida dimora, senza ovviamente dimenticare le affettuose testimonianze di colleghi come Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Kevin Hart, Jerry Seinfeld e i produttori Jerry Bruckheimer e Brian Grazer. Alla regia del documentario c'è il montatore Angus Wall, che ha vinto due volte l'Oscar della categoria per The Social Network e Millennium - Uomini che odiano le donne. E questo è il trailer originale di Being Eddie.

Being Eddie: la straordinaria carriera di Eddie Murphy

Eddie Murphy ha 64 anni ma la sua carriera è iniziata prestissimo, tanto che quest'anno l'attore festeggia oltre quarant'anni di attività. Fin da bambino il piccolo Eddie si dedica alle imitazioni dei suoi personaggi preferiti e a 15 anni viene folgorato dall'ascolto dell'album comico di Richard Pryor, "That nigger's crazy", che gli fa capire che è quello che vuole fare nella vita. Inizia ad esibirsi come stand-up comedian in vari club di New York, spesso marinando la scuola a insaputa della madre. Appena diplomato si unisce al team del Saturday Night Live e il resto è storia. L'esordio al cinema avviene nel 1982 al fianco di Nick Nolte nel buddy cop movie 48 ore, che ottiene un successo stratosferico (e tre sequel: nel 1987, nel 1990 e nel 2024) e l'anno successivo interpreta un altro classico della comicità, Una poltrona per due di John Landis. Da lì in poi è un susseguirsi di successi, tra cui basti citare Il principe cerca moglie, Harlem Nights, Il distinto gentiluomo, Il professore matto (nel quale interpreta tutti i personaggi), Il dottor Dolittle, i sequel di questi ultimi, Vampiro a Brooklyn, Dolemite is My Name e Il principe cerca figlio. Un suo grande successo in America è anche il doppiaggio di Ciuchino nella serie animata di Shrek. Famoso anche per la sua risata, Eddie Murphy è stato candidato all'Oscar per Dreamgirls, ha vinto due Emmy e un Golden Globe su 4 candidature, oltre a ricevere il Cecil B. DeMille Award.

