7 donne e un mistero, in streaming su Infinity+ la commedia gialla

7 donne e un mistero è il nuovo adattamento di una piece francese che si tinge di giallo: nel cast Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

La commedia gialla 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi, con un cast corale tutto al femminile, arriva su Mediaset Infinity+, inclusa nell'abbonamento mensile al servizio. Si tratta del remake italiano di 8 donne e un mistero (2002) di François Ozon, a sua volta adattamento di una piece teatrale intitolata Huit femmes di Robert Thomas, scritta nel 1958. Genovesi, con l'aiuto delle tante attrici coinvolte, propone una rilettura dal sapore italiano di questo curioso intrigo. Guarda 7 donne e un mistero su Mediaset Infinity

7 donne e un mistero, la trama del film con Margherita Buy e Micaela Ramazzotti

Qual è la trama di 7 donne e un mistero? In una casa di campagna vivono sette donne con il padrone di casa, Marcello. Quando quest'ultimo viene ritrovato con un pugnale nella schiena, proprio alla Vigilia di Natale, l'ispettore Giovanni Ripoldi ha un mistero da risolvere... e le sospettate sono naturalmente le sette donne, tutte in modo diverso legate alla vita del morto. Chi avrà sferrato il colpo fatale? Sua moglie, la suocera in sedia a rotelle, l'amante, la cognata, la cameriera o le due figlie? Il gioco delle accuse reciproche, gli svelamenti di segreti inconfessabili, non fanno che rendere più difficile la soluzione del caso.

La piece originale è stata adattata dallo stesso regista Alessandro Genovesi con Lisa Nur Sultan.



7 donne e un mistero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

7 donne e un mistero, le interviste al cast