YOU 4, la recensione finale: Quante volte può ancora farla franca Joe?

Su Netflix è disponibile la seconda parte di YOU 4 che completa una stagione fuori fuoco, con qualche intuizione geniale ma tanta confusione: quanto ancora può durare questa serie? La nostra recensione.

La quarta stagione di YOU si era presentata al pubblico, già dai trailer, molto diversa dalle precedenti. Una nuova location, una formula che mescola giallo e thriller (almeno nella prima metà), scene di sesso ridotte all'osso (per volere dello stesso Penn Badgley) e, soprattutto, una divisione in due blocchi inedita che ha reso questo capitolo da un lato ricco di suspense e sorprese, dall'altro troppo confusionario. Ora che sono arrivati su Netflix gli ultimi 5 episodi della stagione, possiamo tirare le somme in una recensione e ci chiediamo: arrivata a questo punto, YOU ha ancora qualcosa da dire? Difficile parlarne senza spoiler, ma ci proviamo.

YOU 4, recensione: L'intuizione geniale, poi il caos

Se la prima parte della stagione 4 di YOU aveva di fatto reinventato la serie trasformandola in un murder mistery in salsa londinese e con Joe (Penn Badgley) alle prese con la sua nuova immacolata identità del professor Jonathan Moore, la seconda parte è tornata un po' alle origini mostrandoci di nuovo lo stalker assassino che conoscevamo. Anzi, una versione "pro" di Joe Goldberg che rende palesi i suoi tormenti interiori e da Signora in giallo diventa Dr. Jekill e Mr. Hyde. Ok l'analisi psicologica, ma YOU non è Mindhunter e nessuno di noi si aspetta un thriller sofisticato. Dov'è finito il trash? Il vero motivo per cui, diciamolo, guardiamo questa serie. Gli autori sono stati bravi a ribaltare ogni previsione possibile inserendo colpi di scena e formidabili ritorni fan service, pure gradevoli (Charlotte Ritchie e la sua Kate, in ogni caso, non superano la prova del confronto con Victoria Pedretti e Love, un personaggio che era di gran lunga più interessante). Ma il caos alla fine prende il sopravvento, tra personaggi inutili come Lady Phoebe (Tilly Keeper) e Adam (Lukas Gage) e improbabili alleanze, tanto che gli ultimi episodi risultano addirittura difficili da seguire.

YOU: Dateci un'ultima stagione, poi basta

Guardando l'episodio finale di YOU 4, a un certo punto, sembra quasi che l'intera serie stia per giungere a un epilogo definitivo. Come se gli autori avessero voluto preparare un finale di serie, in caso di cancellazione dell'ultimo minuto. Poi il cambio di programma repentino: come spesso accaduto in passato, prendono una strada paradossale e ovviamente impercorribile nella vita reale (e questo ci piace anche, non sta qui il problema) per portare avanti la storia. Ma quante volte può farla franca un pluriomicida come Joe Goldberg? Si arriva a fine visione francamente sfiniti e si vorrebbe soltanto scrivere una bella letterina a Netflix: se proprio avete voluto tirarla così per le lunghe, facciamo che la prossima stagione è l'ultima?