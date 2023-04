The Mandalorian 3, la recensione definitiva della terza stagione nel mondo di Star Wars

Si conclude anche la terza stagione di The Mandalorian su Disney+: il rilancio di Star Wars da parte di Jon Favreau con questa serie è stato encomiabile, ma in quale direzione si va adesso?

Espiata la rimozione volontaria del suo elmo, purificandosi nelle miniere dell'abbandonato Mandalore, Din Djarin (Pedro Pascal) con Grogu al fianco spalleggia Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) nel ripopolare il pianeta natale dei Mandaloriani, riunificando anche tutte le tribù disgiunte dopo la strage che era stata perpretrata da Moff Gideon (Giancarlo Esposito). La minaccia imperiale però è tutt'altro che sopita, mentre la Nuova Repubblica stenta a tenere sotto controllo ogni angolo della galassia...

Dalla partenza di questa terza stagione di The Mandalorian c'è stato un annuncio riguardante lo Star Wars cinematografico, significativo anche come chiave interpretativa di questi otto episodi: Dave Filoni, co-executive producer della serie come sempre scritta da Jon Favreau, dirigerà uno dei film della prossima trilogia, indicativamente previsto per il dicembre 2026 e dedicato a questa linea narrativa. In un mosaico che si sta componendo, la cui complessità ammicca a quella marveliana, ogni proposta (compreso l'imminente Ahsoka degli stessi autori, su Disney+ da agosto) è da valutare come passo verso un obiettivo: espandere passato, presente e futuro di Star Wars, dal vero o animato, legando tutto insieme. Un'evoluzione importante, specialmente dopo la confusione mostrata con Episodio VII-VIII-IX.

Al terzo giro la dinamica privata padre/figlio tra Mando e Grogu, basata sulla protezione, non è più l'elemento cardine di The Mandalorian, dove con "mandalorian" - appellandoci al funzionamento della lingua inglese - a questo punto s'intendono diversi personaggi. Sincero e generoso motivatore, Din Djarin non è un leader, cosicché il suo recupero delle radici si espande all'epica rivendicazione di un popolo intero, tramite la presa di coscienza della vera leader Bo-Katan, promossa a ufficiosa coprotagonista di questa terza stagione. Nella costruzione di Favreau e soci, "Mandalorian" indica ormai l'identità mandaloriana in senso lato, immarcescibile anche quando superficialmente rinnegata, invincibile quando condivisa, trionfo delle seconde possibilità, persino trasmettibile. Nel tragitto degli otto episodi la Lucasfilm riesce ad evolvere quel "Mandalorian" dall'originale immagine di un solitario cacciatore di taglie a una cultura di più vasta scala, scrigno di valori importanti per fronteggiare il male nella galassia lontana lontana. Obiettivo centrato, a nostro parere.

A proposito del Male, ringraziamo Favreau per gettare le fondamenta del Primo Ordine, saltato fuori all'improvviso nel Risveglio della Forza. Per quanto fosse plausibile che potesse esserci una seconda deriva dittatoriale nella galassia, l'averci scagliato in un nuovo Impero dopo che Luke l'aveva sconfitto puzzava di riciclo pigro. La debolezza della Nuova Repubblica, la sua permeabilità alla manipolazione, le sue contraddizioni, vengono descritte con tocchi intelligenti, dando un buon contributo a rinforzare la tenuta complessiva del franchise: riuscito l'azzardo di una puntata tutta dedicata all'argomento ("Il convertito", dove si respirava un'atmosfera simile a quella dei migliori episodi di Andor). Certo, Favreau cede alla tentazione sul finale di cercare paralleli con i climax storici della saga, in alcune scene, ambientazioni o scontri, ma un minimo di fanservice è inevitabile e d'altronde il pubblico se lo aspetta.