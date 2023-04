Citadel: Incontro con il cast e i produttori dell'ambizioso spy drama di Prime Video

Speciali Serie TV

Gli attori Richard Madden, Priyanka Chopra Jones e Stanley Tucci insieme ai produttori hanno presentato a Roma la serie evento di portata globale che arriverà su Prime Video il 28 aprile: ecco cosa ci hanno raccontato.

Per un giorno Roma diventa il quartier generale di Citadel, la serie d'azione prodotta insieme agli Amazon Studios da AGBO dei Fratelli Russo e dallo showrunner David Weil (Hunters) e interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville. Il cast e i produttori hanno presentato lo spy thriller internazionale che fa parte di un progetto molto più ampio, visto che sono già in lavorazione altre serie "satelliti" ambientate nello stesso universo e con protagonisti, autori e registi di diversi Paesi del mondo (tra cui una italiana, con Matilda De Angelis protagonista). Tutto, però, parte da qui: un'organizzazione di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di fare del bene e difendere le persone dai poteri forti e da chi vuole manipolarle per scopi personali, è messa alle strette e deve ripartire da zero. Questa prima serie, che arriverà in streaming su Prime Video dal 28 aprile con i primi due episodi per poi proseguire con un episodio a settimana fino al 26 maggio, ci introduce il mondo di Citadel e ci presenta i suoi primi agenti. Ecco cosa ci hanno detto i protagonisti e gli addetti ai lavori su un progetto molto ambizioso, già diventato uno dei più costosi mai realizzati da Prime Video (il budget si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di dollari).



Scopri Citadel su Prime Video

La trama di Citadel

Il titolo della serie, Citadel, si riferisce a un'agenzia di spionaggio indipendente che è stata distrutta otto anni prima dagli agenti di Manticore, una potente organizzazione che racchiude le famiglie più potenti del mondo operando nell'ombra. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità. Finchè Bernard Orlick (Stanley Tucci) non rintraccia Mason con l’obiettivo di fermare Manticore e ristabilire l’ordine mondiale. Mason si mette sulle tracce di Nadia dando il via a una super missione internazionale per stanare i "cattivi" di turno. Ma come riuscire a vivere la "vecchia" vita quando ormai ne aveva iniziata una nuova? Affrontando, di volta in volta, segreti, bugie e un amore pericoloso.

L'emozione di far parte di un evento globale

Richard Madden, Priyanka Chopra Jones e Stanley Tucci sono sembrati molto entusiasti di far parte del cast di una serie così imponente. "Sono un grande fan dei fratelli Russo. Ho amato la complessità dei personaggi e la portata insolita e globale di questa serie. Sono un fan di James Bond. Mi sarebbe piaciuto interpretarlo", ha detto Tucci. Priyanka Chopra Jonas ha definito "un sogno" poter lavorare in così tanti Paesi e con registi di diverse nazionalità. Ad averla attratta è stato anche il modo in cui è stato scritto il suo personaggio Nadia, "una spia donna in un mondo dominato solitamente da uomini". "Mi ha attirato l'idea che qualcuno che magari è vicino a te può far parte di un mondo di cui non sei a conoscenza. È qualcosa di esaltante", ha aggiunto Richard Madden.

Un genere senza tempo, con qualche innovazione

Il genere dello spy thriller, hanno sottolineato Joe e Anthony Russo, è decisamente senza tempo. L'idea di un progetto globale che riunisse autori con background culturali diversi è venuta al capo degli Amazon Studios Jennifer Salke. "È stata lei che ci ha chiamati e abbiamo subito accolto l'idea. Ci piaceva tantissimo l'idea di poter creare qualcosa di comune che ci facesse sentire uniti nonostante le differenze", ha raccontato Anthony Russo. È stato importante per i produttori, tuttavia, cercare di sovvertire i cliché e le aspettative. "È una serie piena di svolte inattese e improvvise. Poi abbiamo potuto lavorare insieme a una comunità di narratori di tutto il mondo per creare qualcosa di completamente nuovo", hanno detto i Russo.

Lo showrunner David Weil ha poi ricordato l'importanza delle grandi spie del passato che sono stati dei fari e dei punti di riferimento. Da loro, tuttavia, ci si è anche allontanati per poter innovare e rendere contemporanea la storia. Per Weil Citadel è "un lettera d'amore a James Bond e a Mission Impossible" ma è anche "una storia che riflette il mondo che ci circonda". Uno dei punti di forza, per la produttrice esecutiva Angela Russo-Otstot, è la coppia al centro della storia: "Non c'è più una sola spia, ma c'è una coppia che si supporta reciprocamente".

Le sfide produttive: Citadel è una "Avengers senza i superpoteri"?

Citadel ha richiesto ben un anno e mezzo di riprese e decine di location diverse. "È stata una serie che abbiamo costruito e aggiustato man mano. È stato divertente adattarci dal punto di vista creativo a nuove esigenze che tiravano fuori nuove idee", ha raccontato ancora Angela Russo-Otstot. C'è spazio, a tal proposito, anche per un aneddoto divertente raccontato da Priyanka Chopra Jones: Richard Madden, finite le riprese, si è rasato i capelli così che non lo potessero richiamare sul set a girare altre scene.

Si può parlare di Citadel chiamandola "Una Avengers senza i superpoteri?". I fratelli Russo, lo ricordiamo, sono anche le menti dietro al gigantesco universo Marvel. "Non l'abbiamo pensata in questo modo però sicuramente ci sono delle similitudini. Le spie hanno delle capacità particolari che non tutti hanno. Credo che da questo punto di vista ci sia una connessione. Così come stiamo cercando di creare una storia di connessioni globali".

In attesa di scoprire tutti i collegamenti di Citadel da un capo all'altro del globo, la serie vi aspetta su Prime Video dal 28 aprile.