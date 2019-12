ZeroZeroZero arriva su Sky: Trailer ufficiale e data della nuova serie tv di Stefano Sollima

News Serie TV

Il crime drama si basa sul libro omonimo di Roberto Saviano.

ZeroZeroZero, la nuova serie tv crime diretta da Stefano Sollima (Gomorra: La serie) e basata sul libro omonimo di Roberto Saviano, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal prossimo 14 febbraio! Lo annuncia il trailer ufficiale, tesissimo primo affresco sulle rotte mondiali del traffico di droga.





Creata da Sollima con il collega di Gomorra Leonardo Fasoli e Mauricio Katz (The Bridge), ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina.

Il cast include Andrea Riseborough (La battaglia dei sessi), Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2), Gabriel Byrne (In Treatment), Harold Torres (Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale: La serie), Francesco Colella (Made in Italy) e Tcheky Karyo (Nikita).