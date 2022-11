Your Honor: Il primo trailer della seconda e ultima stagione

News Serie TV

Inizialmente prevista a dicembre, la serie tornerà in tv su Showtime a gennaio.

L'americana Showtime ha diffuso il primo trailer della seconda e ultima stagione di Your Honor, l'apprezzato crime/legal drama con Bryan Cranston nei panni di un giudice di New Orleans alle prese con una situazione estremamente difficile e pericolosa dopo che il suo giovane figlio resta coinvolto in un incidente mortale con il figlio di un pezzo grosso del crimine locale. In onda negli Stati Uniti dal 15 gennaio (in streaming dal 13), la stagione finale riporterà nella serie i personaggi che già conosciamo e ne introdurrà di nuovi.





Your Honor: Cosa ci aspetta nella stagione finale?

La clip mostra il Michael Desiato di Cranston in pessime condizioni, emotivamente e fisicamente, mentre sentiamo venirgli offerta la possibilità di espirare i propri peccati. Questo, chiaramente, lo trascina in un conflitto interiore che si sviluppa nel mezzo degli altri conflitti in corso in città. Il tutto si tradurrà in un epilogo ricco di azione, che include minacce, ordini di uccisione, inseguimenti in auto e molto altro.

Vediamo anche la nuova aggiunta al cast Rosie Perez (L'assistente di volo), interprete di Olivia Delgado, un carismatico sostituto procuratore che convince una risorsa riluttante ad aiutarla a far cadere Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) e la sua famiglia criminale. A lei si aggiungono Margo Martindale (The Watcher) nei panni della senatrice Elizabeth Guthrie, madre della defunta moglie di Desiato; Mark Margolis (Breaking Bad) di Carmine Conti, un mafioso molto temuto e il padre di Gina Baxter (Hope Davis); e Mark O'Brien (City on a Hill) di Padre Jay, un prete vicino ai Baxter, molto bravo a parlare con gli scettici.