Young Sheldon si concluderà con la stagione 7

Lo spin-off prequel di The Big Bang Theory tornerà in tv a febbraio e saluterà il pubblico a maggio.

Il sipario calerà su Young Sheldon la prossima primavera. CBS ha annunciato che la sitcom prequel di The Big Bang Theory, il racconto degli anni dell'infanzia e dell'adolescenza del giovane genio del Texas Sheldon Cooper, nonché delle sue vicende familiari, si concluderà con la settima stagione, in onda negli Stati Uniti dal 15 febbraio al 16 maggio.

Young Sheldon: La stagione 7 sarà l'ultima

"Come prequel di una delle più grandi comedy, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "Si è distinta per un cast straordinario che sembrava una famiglia fin dal primo momento in cui lo abbiamo visto sullo schermo e ha dato vita a personaggi con storie uniche e toccanti che hanno attratto il pubblico sin dall'inizio. Estendiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e all'intero team di sceneggiatori e produttori per le sei meravigliose stagioni. Non vediamo l'ora di vedere lo svolgersi della loro stagione finale e di darle il giusto saluto con i migliori episodi mai realizzati per la gioia dei fan".

Lorre, Molaro e Holland, il primo dei quali al lavoro su un nuovo spin-off di The Big Bang Theoy per il servizio streaming Max, hanno dichiarato in un comunicato congiunto: "Poter raccontare le origini di Sheldon Cooper ed espandere la storia per includere l'intera famiglia Cooper è stata un'esperienza meravigliosa. Siamo grati ai nostri fan per aver abbracciato questo capitolo dei Cooper nelle ultime sei stagioni e, a nome dell'intera famiglia di Young Sheldon, siamo entusiasti di condividere questa stagione conclusiva con voi".

Supponendo che non ci saranno salti temporali, Sheldon compirà 14 anni nella settima e ultima stagione della serie tv, ovvero l'età in cui, secondo la cronologia impostata da The Big Bang Theory, il personaggio si trasferisce da Medford, in Texas, a Pasadena, in California, per iniziare i suoi studi universitari presso il California Institute of Technology. Si tratta inoltre del periodo in cui Sheldon perde suo padre, George, e in cui il fratello Georgie si sposa per la prima volta, con Mandy. Non è detto però che lo spin-off rimarrà fedele al canone. In una precedente occasione, Holland aveva rivelato a TVLine che "solo perché qualcosa è successo [in The Big Bang Theory] non significa che sia una storia che [il nostro narratore] debba raccontare".

La reazione del cast

La notizia della conclusione di Young Sheldon con la stagione 7 è stata subito commentata da alcuni membri del cast via social network. Nella didascalia di una foto condivisa su Instagram che lo ritrae da piccolo insieme con le co-star Raegan Revord e Montana Jordan sul divano di Leonard e Sheldon, il protagonista Iain Armitage ha scritto: "Nel caso ve lo steste chiedendo, amo la mia famiglia. Ci sono circa altre 200 persone che hanno reso possibile la realizzazione di Young Sheldon e sono grato a ciascuna di loro. Realizzeremo la migliore settima stagione possibile. E dietro le quinte ci saranno molte risate e molte lacrime perché amo così tanto tutte queste persone".

Revord, che interpreta Missy, la sorella gemella di Sheldon, ha risposto nei commenti: "Non riesco a smettere di piangere. La mia famiglia per sempre!".