Il nuovo spin-off di The Big Bang Theory: A che punto siamo?

Il co-ideatore della sitcom di culto, Chuck Lorre, ha rivelato a che punto è il secondo spin-off annunciato lo scorso aprile.

Sono passati sette mesi da quando il servizio streaming statunitense Max ha annunciato che lo sceneggiatore e produttore esecutivo Chuck Lorre, co-ideatore della sitcom di culto The Big Bang Theory, sta lavorando a un nuovo spin-off dopo il prequel Young Sheldon incentrato sull'infanzia dell'omonimo personaggio reso celebre da Jim Parsons. Da allora non ci sono stati altri aggiornamenti. Nulla di sorprendente, considerando che, per gran parte del tempo trascorso, l'industria delle serie tv è stata pressoché paralizzata dallo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America. Ma poiché un accordo con gli studi è stato raggiunto lo scorso 27 settembre, Lorre è potuto tornare al lavoro e raccontare a TVLine a che punto è lo sviluppo della nuova interazione.

The Big Bang Theory: A che punto è il secondo spin-off?

Candidato a quattro Emmy per il suo lavoro in The Big Bang Theory, Chuck Lorre, uno degli sceneggiatori più affermati di Hollywood al quale si devono anche grandi successi come Due uomini e mezzo, Mike & Molly, Mom e Il metodo Kominsky, ha rivelato che il secondo spin-off della sitcom è a uno stadio "prenatale". Quindi, ancora alle primissime fasi dello sviluppo. "Non si parla del parto fino al secondo trimestre, credo sia la regola", ha aggiunto. "È un modo lungo per dire che no, non ho niente da dire al riguardo se non che si tratta di qualcosa di cui stiamo discutendo".

Ovvero, le peggiori parole che i fan di The Big Bang Theory probabilmente avrebbero voluto leggere, sebbene vada ricordato, ancora una volta, che Lorre e colleghi sono stati fermi per cinque degli ultimi sette mesi. Nel frattempo, la strada davanti al progetto appare fortunatamente spianata: la serie sull'amicizia, le relazioni e le carriere di un gruppo di giovani, brillanti ma socialmente imbarazzanti ragazzi di Pasadena è tra le dieci più viste in streaming negli Stati Uniti secondo le rilevazioni di Nielsen e la più vista di Max insieme con Friends. Lo stesso vale per Young Sheldon, che a maggio ha concluso la sesta stagione al primo posto tra le serie più viste di CBS.

La sensazione è che tutto dipenda dall'idea di fondo, soprattutto per Lorre, il quale già in passato aveva ammesso sulla possibilità di un nuovo spin-off: "A meno che non ci sia una ragione creativa per farlo - una ragione meravigliosamente, meravigliosamente creativa -, l'unica ragione è economica, e questo non è sufficiente. Questo è un duro lavoro. E se hai intenzione di farlo, devi amare quello che stai facendo; devi essere appassionato. E se stai solo inseguendo i soldi, non è abbastanza".