YOU 3, riprese iniziate: Netflix ci mette in guardia da Joe Goldberg

Il thriller psicologico con Penn Badgley è tornato in produzione: ecco quando potrebbero uscire i nuovi episodi della serie.

È ufficiale: Joe Goldberg sta tornando e potrebbe essere più pericoloso che mai. Con un simpatico tweet, Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese della terza stagione di YOU, la serie thriller basata sui romanzi di Caroline Kepnes. Per l'occasione, lo streamer ha condiviso una foto dal set con Penn Badgley, il protagonista, dotato di mascherina personalizzata e ha scritto ironicamente: "Vi raccomandiamo di rimanere almeno a un metro e mezzo da Joe Goldberg, in ogni caso".

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.



YOU Season 3 is back in production.

YOU: Come era finita la seconda stagione

L'ultima volta avevamo visto Joe e Love (Victoria Pedretti) trasferirsi nei sobborghi dopo che Love, uccidendo la vicina di casa di Joe Delilah e l'ex ragazza di Joe Candace, aveva dimostrato di poter essere un'assassina senza scrupoli. Incinta del figlio di Joe (o forse no?), il quale ormai ci spacciava per Will Bettelheim, Love voleva iniziare una vita insieme a lui. Durante il trasloco, però, l'attenzione di Joe era stata attirata da una misteriosa vicina di casa della quale sembrava già ossessionato.

YOU 3: Le novità e le anticipazioni della terza stagione

Nella terza stagione vedremo Joe e Love cercare di ambientarsi in periferia. Ma pare proprio che alcune nuove conoscenze non renderanno loro la vita facile. Sono stati infatti annunciati ben tre nuovi attori: Shalita Grant e Travis Van Winkle con ruoli regolari e Scott Speedman con un ruolo ricorrente. I primi intrerpreteranno rispettivamente una mamma influencer che fingerà di voler accogliere Love tra i suoi protetti e un ragazzo benestante che inviterà Joe nella sua cerchia di amici; il secondo sarà un misterioso amministratore delegato di successo.

Quando esce la terza stagione?

Nonostante i lavori della terza stagione siano iniziati già dallo scorso febbraio, la pandemia ha inevitabilmente rallentato le cose. La serie, dunque, non tornerà prima dell'anno prossimo. Sappiamo che la pubblicazione del terzo romanzo di Caroline Kepnes intitolato You Love Me è fissata per il 6 aprile 2021. Non sappiamo, tuttavia, se l'uscita del libro anticiperà o meno quella della serie. Come ribadito più volte dalla showrunner Sera Gamble, inoltre, non è detto che l'adattamento televisivo segua la trama dei libri.

Per tutte le altre notizie, potete consultare la nostra guida alla terza stagione di YOU, con le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo.