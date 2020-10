YOU 3: Anticipazioni, trama e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

Anticipazioni, trama, data di uscita e tutto quello che sappiamo sul terzo capitolo di YOU, il thriller psicologico che tornerà prossimamente su Netflix con i nuovi episodi.

Diversi mesi dopo il lancio della seconda stagione di YOU in streaming, molti utenti hanno visto i dieci nuovi episodi della serie chiedendosi, terminata la maratona, se ci sarà la terza stagione di YOU. Il finale inaspettato dell'ultimo episodio disponibile ha lasciato aperta più di una porta a un nuovo ciclo di episodi. Sono tante le questioni rimaste in sospeso e molte le risposte che i fan pretendono dai creatori della serie. Abbiamo cercato di mettere insieme tutto quello che si sa sulla stagione 3 di YOU: anticipazioni, notizie sul cast e sulla trama e dichiarazioni degli addetti ai lavori. Se non avete ancora visto la seconda stagione della serie di Netflix, sappiate che nelle prossime righe troverete inevitabilmente spoiler. Quindi proseguite con la lettura solo se non temete anticipazioni.

YOU 3: Quando esce la terza stagione?

Il rinnovo di YOU per una terza stagione è arrivato lo scorso gennaio. Una foto postata dalla showrunner Sera Gamble a febbraio faceva intendere che i lavori sulla sceneggiatura dei nuovi episodi erano appena iniziati. La pandemia, tuttavia, ha inevitabilmente rallentato le cose. La serie, dunque, non tornerà prima dell'anno prossimo. In ogni caso, prima dei nuovi episodi, dovrà essere pubblicato il terzo romanzo di Caroline Kepnes, l'autrice dei libri da cui la serie è tratta. L'uscita del terzo volume, intitolato You Love Me, è fissata per il 6 aprile 2021, il che sposterebbe l'uscita dei nuovi episodi della serie dopo questa data.

YOU 2: Com'è finita la seconda stagione?

La stagione 2 di YOU è terminata con una serie di eventi inaspettati: Love (Victoria Pedretti) rivela di aver ucciso la vicina di casa di Joe Delilah (Carmela Zumbado), l'ex ragazza di Joe Candace (Ambyr Childers) e anche la ragazza di suo fratello Forty (James Scully) anni prima, quando erano più giovani. Anche Forty muore, ucciso da un colpo di pistola fatto esplodere dall'agente David Fincher. Con la fedina penale ripulita, Joe (ormai appropriatosi dell'identità di Will Bettelheim) si trasferisce con Love - che aspetta il loro bambino - in una villetta di provincia. Nell'ultima scena si vedono Joe e Love trasferirsi nella nuova casa; l'attenzione di Joe è attirata da una misteriosa vicina di casa che si intravede oltre la staccionata del giardino. Chi sarà la donna che si vede solo di spalle? Forse la madre di Joe che è apparsa in diversi flashback nel corso della seconda stagione? C'è anche chi è pronto a giurare che si tratti di Beck, la donna uccisa da Joe nella prima stagione. Il finale si chiude con questo enorme cliffhanger.

YOU 3: Le dichiarazioni di Penn Badgley e della showrunner Sera Gamble

Penn Badgley, che nella serie interpreta il protagonista Joe Goldberg, in un'intervista con Entertainment Tonight aveva già anticipato accidentalmente il progetto di una terza stagione. Parlando del personaggio di Love, l'attore aveva detto: "Lei non sembra il tipo che, sapete, posso dire che nella terza stagione...oh mio Dio!". Badgley si è reso immediatamente conto dell'anticipazione e si era corretto specificando che tecnicamente non c'era ancora niente di ufficiale. La notizia era stata confermata dalla co-produttrice esecutiva e showrunner Sera Gamble la quale aveva rivelato di avere già in mente la trama della prossima stagione. A Hollywood Reporter Gamble ha dichiarato: "Sappiamo che direzione vorremmo prendere: una periferia dove la mentalità è molto più chiusa, un contesto in cui Joe si sentirà completamente un pesce fuor d'acqua".

YOU 3: La trama della terza stagione

La storia di Joe e Love potrebbe ripartire da dove li abbiamo lasciati nella seconda stagione: una villetta nei sobborghi di Los Angeles pronti per iniziare una nuova vita insieme e con un bambino (o, come pensano i personaggi della serie, una bambina) in arrivo. Come si intuisce dalle parole del protagonista nelle ultime scene del finale, Joe non guarda più Love con gli stessi occhi, forse ha addirittura paura di lei. La terza stagione, quindi, potrebbe focalizzarsi maggiormente sul personaggio di Love, sui suoi oscuri segreti e su tutte le cose terribili di cui anche lei è capace. Il cliffhanger finale, tuttavia, lascia intuire che l'indole di Joe non cambierà: le sue manie da stalker continuano a manifestarsi quando vede la donna dall'altra parte del cortile.

YOU 2: Le questioni rimaste in sospeso

Non solo il colpo di scena finale. La stagione 2 di YOU ha lasciato in sospeso molte cose. Ecco gli altri principali punti a cui la terza stagione dorvà dare una risposta:

Joe è davvero il padre del bambino di Love?

Ricordiamo che, in una breve parentesi della seconda stagione, Love frequenta anche un altro uomo, un amico del suo ex marito. E se fosse rimasta incinta durante quella relazione?

Ellie cercherà giustizia per la morte di Delilah?

Nell'ultimo episodio abbiamo visto che la giovane (ormai ex) vicina di casa di Joe, Ellie (Jenna Ortega) ha inviato una cartolina al ragazzo chiedendo altri soldi. Probabilmente Joe l'ha mandata lontano per proteggerla dall'istinto omicida di Love, che aveva già ucciso la sorella di lei, Delilah. Forse Ellie vorrà indagare sull'omicidio di sua sorella nella prossima stagione.

Il vero Will Bettelheim riapparirà?

Anche il vero Will Bettelheim (Robin Lord Taylor) a cui Joe ha rubato l'identità continua ad avere una corrispondenza con Joe, pur trovandosi dall'altra parte del mondo. Si capisce che Joe invia denaro anche a lui, probabilmente per tenerlo buono. Perché far vedere questo particolare nel finale se non si è intenzionati ad approfondire questa storia?

Il Dottor Nicky cambierà idea?

Nel finale della stagione 2 Forty, il fratello di Love, va in carcere a far visita al dottor Nicky (John Stamos), l'ex terapista di Beck e di Joe nella prima stagione, per sapere di più sulla storia di Beck. Lo psicologo si rifiuta di parlare con Forty e di rivelargli cià che sa del suo vecchio (finto) paziente Joe Goldberg. Ma la morte di Forty potrebbe fargli cambiare idea.

YOU 3: Il nuovo romanzo di Caroline Kepnes condizionerà la terza stagione?

È importante ricordare che YOU si basa su due romanzi di Caroline Kepnes: l'omonimo YOU del 2014 e Hidden Bodies del 2016. Sappiamo che uscirà il 6 aprile 2021 un terzo romanzo a cui si potrebbe ispirare la terza stagione della serie. Il condizionale è d'obbligo, dal momento che la trama dell'adattamento televisivo non ha seguito pedissequamente quella dei libri. Il personaggio di Candace, per esempio, muore nel primo libro contrariamente a quanto accade nella serie dove - lo abbiamo scoperto - sopravvive e torna da Joe per vendicarsi. Anche se il racconto di Caroline Kepnes rimane comunque l'ispirazione principale, la creatrice della serie Sera Gamble ha detto a Metro UK che molte scelte compiute nella sua YOU sono e saranno assolutamente inedite.

YOU 3: Il cast

Nella terza stagione torneranno sicuramente Penn Badgley e Victoria Pedretti. Visto che la storia continuerà in California, forse torneranno anche gli interpreti degli amici di Love Charlie Barnett (Gabe), Marielle Scott (Lucy) e Melanie Field (Sunrise). Avrà maggior rilievo anche il personaggio della madre di Love, interpretato da Saffron Burrows. Lo ha confermato Sera Gamble dicendo: "Ci sono molte domande sulla madre di Love, che non a caso si vede nella scena finale. Per esempio, quanto conosce davvero i suoi figli?".

Due nuovi attori nella stagione 3

Netflix ha annunciato che due nuovi attori si uniranno al cast a partire dalla prossima stagione: sono Shalita Grant (NCIS: New Orleans) e Travis Van Winkle (The Last Ship). I due interpreteranno una coppia piuttosto ambigua che nutre una simpatia morbosa per Joe e Love. Stando alle prime informazioni disponibili, Shalita Grant sarà Sherry, una mamma influencer che sembra con i piedi per terra ma che in realtà nasconde un'indole cattiva e finge di voler accogliere Love tra i suoi protetti. Travis Van Winkle, invece, sarà Cary, un ragazzo benestante che invita Joe a unirsi alla sua cerchia di amici.

Queste sono tutte le anticipazioni sulla terza stagione di YOU. La prima stagione del thriller era stata vista da oltre 40 milioni di utenti nel primo mese. Anche con la seconda stagione YOU si è confermata una delle serie più apprezzate e seguite su Netflix. L'attesa per i nuovi episodi è ancora lunga ma vi aggiorneremo sempre con tutte le news sulla terza stagione.