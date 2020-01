YOU 3: Netflix ordina ufficialmente la terza stagione

News Serie TV

La serie di successo con Penn Badgley prosegue con 10 nuovi episodi.

Arriva, appena due settimane dopo il debutto della seconda stagione, l'annuncio del rinnovo a Netflix di YOU, il thriller con Penn Badgley nei panni di un "affascinante" stalker e assassino, per un ulteriore ciclo di episodi, il terzo. Una notizia ampiamente attesa, sia perché stiamo parlando di una delle serie originali più apprezzate e seguite del servizio di video in streaming sia per le ingenti agevolazioni fiscali concesse recentemente alla produzione dallo Stato della California.

La seconda stagione ha visto Joe Goldberg, il personaggio interpretato da Badgley, trasferirsi a Los Angeles dopo la scia di sangue lasciatasi insospettabilmente alle spalle a New York nel ciclo inaugurale. Qui ha trovato una nuova, bella ragazza da "amare", Love (Victoria Pedretti, Hill House), ricadendo ben presto delle sue terribili vecchie abitudini. Dopo - attenzione alle anticipazioni - l'ennesimo vortice di menzogne, lussuria e, ovviamente, omicidi, Joe e Love si sono trasferiti in un'altra casa per iniziare una nuova vita insieme, ma il loro futuro è apparso incerto quando lui ha manifestato una nuova e morbosa attrazione per la loro vicina di casa.

La terza stagione di YOU si comporrà di 10 episodi come le precedenti. Netflix, ovviamente, non ha fissato ancora una data di debutto ma l'attesa dovrebbe protrarsi fino al 2021.