YOU 3: Ecco perché il rinnovo per una terza stagione sarebbe imminente

La Serie TV di Netflix torna in streaming con la seconda stagione il 26 dicembre.

Mentre il countdown in vista della seconda stagione di YOU è ormai agli sgoccioli (la seconda stagione arriva in streaming su Netflix il prossimo 26 dicembre) arrivano ottime notizie per i fan: il drama con protagonista Penn Badgley potrebbe essere rinnovato presto per una terza stagione. Il motivo? La serie è tra i sedici titoli che hanno ricevuto incentivi da parte dello stato della California per un ammontare di 7 milioni e 231mila dollari. Questo massiccio finanziamento non assicura il rinnovo della serie ma è sicuramente un grosso aiuto finanziario che potrebbe convincere Netflix a ordinare un terzo ciclo di episodi.

Solitamente la piattaforma di video in streaming (che pure non rende quasi mai noti i dati relativi ai numeri delle sue Serie TV) aspetta circa un mese dalla data di rilascio di una serie per prendere decisioni circa il rinnovo o la cancellazione della stessa. Si stima che la prima stagione della serie sia stata vista da oltre 40 milioni di utenti nel primo mese. Viste le recenti notizie, tuttavia, per YOU il rinnovo potrebbe essere più vicino del previsto.

Il programma di Tax Credit curato dalla California Film Commission ha come obiettivo quello di finanziare produzioni televisive e cinematografiche girate all'interno del territorio dello Stato. Come è noto, nella seconda stagione di YOU la storia si sposterà proprio in California, a Los Angeles, dove il protagonista Joe Goldberg (Badgley) si trasferirà dopo il tragico epilogo che ha segnato la prima stagione. Se una terza stagione fosse confermata, a questo punto è presumibile che l'ambientazione rimarrà la stessa.