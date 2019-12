YOU 2: Il trailer ufficiale rivela la nuova ossessione di Joe

News Serie TV

La seconda stagione della seguitissima serie tv è attesa su Netflix per il 26 dicembre.

Possiamo dirlo ufficialmente: la fuga a Los Angeles non salverà Joe Goldberg. Il trailer ufficiale della seconda stagione di YOU appena diffuso da Netflix rivela infatti in tutto il suo sanguinoso dramma il nuovo percorso di morte e distruzione che il personaggio interpretato da Penn Badgdley intraprenderà una volta arrivato in California. Ovviamente, ancora una volta a causa del suo modo di amare malato.

La nuova ossessione di Joe (o Will, visto che ricorrerà a una nuova identità) si chiama Love e ha il volto di Victoria Pedretti, già vista su Netflix in Hill House. Un'aspirante chef che non ama particolarmente i social network, Love vede in questo affascinante e misterioso ragazzo qualcuno che può capire il suo enorme dolore dopo una grande perdita. In effetti, anche Joe ha perso qualcuno, ma lei ne ignora le circostanze. Non possono dire la stessa cosa le persone che fanno parte della di lei vita, le quali ben presto cominciano a sospettare dell'ultimo arrivato, ricevendo in cambio sofferenza. O peggio. Tuttavia, il vero ostacolo sulla strada di Joe sembra essere Candace (Ambyr Childers), riapparsa improvvisamente nel finale della stagione precedente, ora determinata a tormentarlo. Per ciò che ha fatto e ciò che sta facendo di nuovo.

La stagione 2 di YOU sarà disponibile in streaming dal 26 gennaio. Il nuovo cast include anche James Scully (Heathers) nei panni del fratello tormentato di Love, Carmela Zumbado di una giornalista investigativa, Chris D'Elia di un noto comico di Los Angeles e Charlie Barnett (Russian Doll) di un vecchio amico di Love. Ci imbatteremo inoltre in Robin Lord Taylor (Gotham), Jenna Ortega (Jane the Virgin) e negli altri attori di Heathers Adwin Brown e Melanie Field.