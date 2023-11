Yellowstone: Ordinati ufficialmente due nuovi spin-off, 1944 e 2024

News Serie TV

E dai piani alti fanno sapere che "siamo solo all'inizio". Ecco cosa sappiamo delle nuove serie.

Altre storie e altri personaggi animeranno l'universo di Yellowstone mentre la serie più seguita della tv americana si prepara a fare l'inchino e salutare il pubblico. In occasione dell'annuncio che i restanti episodi della quinta e ultima stagione andranno in onda negli Stati Uniti da novembre del prossimo anno (in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto a causa dello sciopero degli sceneggiatori e di quello degli attori tuttora in corso che hanno fermato la produzione), Paramount Network ufficializza l'ordine di due nuovi spin-off intitolati provvisoriamente 1944 e 2024.

Yellowstone, i nuovi spin-off 1944 e 2024: Cosa sappiamo

1944 è l'ultimo di una serie di prequel creati dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Taylor Sheridan. Si aggiunge al concluso 1883 e al sequel 1923, del quale si attende la seconda stagione. Come questi ultimi, la nuova serie si contrerà su una precedente generazione della famiglia Dutton. Per quanto riguarda 2024, non sono attualmente disponibili dettagli della trama, se non che la storia dovrebbe essere ambientata qualche tempo dopo il finale di Yellowstone.

Variety riporta che lo spin-off contemporaneo presenterà nuovi personaggi e nuove location, coinvolgendo tuttavia anche figure già note al pubblico di Yellowstone. E come è stato riportato in passato, non è escluso che uno dei suoi protagonisti, se non il protagonista, colui che è destinato a prendere il posto del John Dutton di Kevin Costner, potrebbe essere interpretato dalla star di Hollywood Matthew McConaughey.

"In cinque anni, abbiamo trasformato Yellowstone da uno show via cavo di successo negli Stati Uniti, con cinque milioni di spettatori, in un franchise di successo globale con oltre 100 milioni di fan in tutto il mondo e molteplici estensioni - e siamo solo all'inizio", afferma il presidente e AD di Showtime & MTV Entertainment Studios Chris McCarthy in un comunicato. "Sulla scia del successo di 1883 e 1923, i nuovi spin-off, 1944 e 2024, porteranno il pubblico in un viaggio emozionante, inedito e inaspettato con una narrazione complessa e avvincente che è diventata un segno distintivo del franchise e ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno culturale mondiale, grazie alla mente creativa di Taylor Sheridan".

Per ora, invece, non si hanno aggiornamenti in merito all'altro spin-off contemporaneo annunciato all'inizio del 2021, 6666. Della serie era stato detto che racconterà la storia del Four Sixes Ranch, un ranch del Texas grande come nessun altro in America. Ancora operativo come due secoli prima, questo è un luogo dove lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono e ogni cosa viene sempre superata in pericolosità dalla successiva. Il 6666 è anche un luogo dove si fatica duramente per allevare i migliori cavalli e il miglior bestiame del mondo, e dove nascono e si formano cowboy che non hanno eguali.