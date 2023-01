Yellowstone, la stagione 5 sta arrivando su Sky e NOW: Data e trailer italiano

News Serie TV

La serie di successo torna con i primi 8 episodi di una lunga quinta stagione.

Ve lo sarete chiesto un sacco di volte, ora la data di debutto italiana della quinta stagione di Yellowstone non è più un mistero. La seguitissima serie neo western con Kevin Costner, di recente premiato con il Golden Globe per il ruolo di Jon Dutton, tornerà il 1° marzo, su Sky Atlantic e in streaming su NOW ogni mercoledì con un doppio episodio. Come sta avvedendo negli Stati Uniti, la nuova stagione si dividerà in due parti, con la prima lunga otto puntate (se seguiranno altre sei). Qui di seguito, inoltre, potete apprezzarne un'anteprima nel trailer italiano.





Yellowstone 5: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Nella prima parte della quinta stagione, John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo. I Dutton saranno disposti a pagarlo?

Accanto a Costner ritroviamo Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John - Beth, Kayce e Jamie rispettivamente -, oltre a Cole Hauser (Rip Wheeler), Kelsey Asbille (Monica Dutton), Gil Birmingham (Thomas Rainwater) e Wendy Moniz-Grillo (Lynelle Perry). Q'orianka Kilcher, vista l'ultima volta nel finale della terza stagione, torna nei panni di Angela Blue Thunder. Josh Lucas, Kylie Rogers e Kyle Red Silverstein riprenderanno i ruoli delle versioni più giovani di John, Beth e Rip, mentre tra le nuove aggiunte al cast segnaliamo Kai Caster (American Horror Story), Lainey Wilson, Lilli Kay (Your Honor) e Dawn Olivieri (1883).