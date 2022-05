Yellowstone, arriva lo spin-off dello spin-off: Annunciato 1883: The Bass Reeves Story

News Serie TV

David Oyelowo interpreterà il famoso uomo di legge americano nella nuova serie tv.

L'universo di Yellowstone si espande ancora. Il servizio streaming Paramount+ ha annunciato un quarto spin-off della serie di grande successo creata da Taylor Sheridan. Si tratta di 1883: The Bass Reeves Story e nasce come appendice del recente primo spin-off 1883. Come si può intuire dal titolo, la storia si concentra su un personaggio realmente esistito ma mai apparso prima nel franchise, interpretato dall'attore di Selma: La strada per la libertà e Nightingale David Oyelowo.

A proposito di Bass Reeves

Bass Reeves era un famoso uomo di legge americano nato nel 1838. Fu il primo agente dei Marshal nero a ovest del fiume Mississippi, arrestando oltre 3,000 criminali nel corso della sua carriera senza riportare una sola ferita. Reeves è considerato uno dei grandi eroi di frontiera americani e si dice che le sue imprese siano state d'ispirazione nella creazione del celebre personaggio in Italia conosciuto come Il Cavaliere Solitario.

Una serie tv incentrata su Bass Reeves è nei pensieri di Oyelowo da molti anni. Galeotto è stato l'accordo di sviluppo di Yoruba Saxon, la sua società di produzione, con il gruppo ViacomCBS, con il quale anche Taylor Sheridan ha un accordo. Come annunciato lo scorso settembre, è stato quest'ultimo a dire sì all'idea di Oyelowo dopo diversi rifiuti ad altre realtà televisive non particolarmente interessate al genere western, ma da allora il progetto si è evoluto fino a diventare parte del franchise Yellowstone.

1883 e gli altri spin-off

Conclusosi lo scorso febbraio dopo 10 episodi molto apprezzati dal pubblico di Paramount+, 1883 ha raccontato la storia del viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure intrapreso dai lontani antenati della famiglia Dutton, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, dove un giorno sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch. A dicembre arriverà 1932, serie con Harrison Ford e Helen Mirren incentrata su una successiva generazione dei Dutton. Attraverso questi personaggi, lo spin-off esplorerà l'inizio del 20° secolo, quando una pandemia, una siccità senza precedenti, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono le montagne occidentali e i Dutton che chiamano questo posto casa.

6666 (titolo provvisorio), invece, è ambientata nel presente, in un ranch diverso da quello della famiglia Dutton, grande come nessun altro in America, così tanto che comprende un'intera contea. Ancora operativo come due secoli prima, il 6666 è un luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono e ogni cosa viene sempre superata in pericolosità dalla successiva. Il 6666 è anche un luogo dove si fatica duramente per allevare i migliori cavalli e il miglior bestiame del mondo, e dove nascono e si formano cowboy che non hanno eguali.