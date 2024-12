Yellowstone 5, da oggi su Sky e NOW gli episodi finali: La resa dei conti è un bagno di sangue

News Serie TV

Gli ultimi sei episodi della serie di successo in onda su Sky e in streaming su NOW ogni venerdì.

Sei episodi è quanto ci separa dalla fine di Yellowstone. Dopo cinque stagioni di straordinario successo, in cui il drama neo-western creato da Taylor Sheridan e John Linson è stato costantemente al vertice delle serie tv più seguite negli Stati Uniti, la storia della famiglia Dutton e del suo ranch, iniziata quasi un secolo e mezzo fa, è arrivata al suo atto conclusivo. Una fine bagnata inevitabilmente dal sangue. Non meno feroce e giustizialista di quanto ci si aspettasse. In Italia, l'appuntamento è fissato per oggi 20 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, ogni venerdì con un doppio episodio.

La storia, quella vera, che raramente dà grandi soddisfazioni e più spesso delude, ha rimescolato le carte cambiando in parte i piani per questo canto del cigno. Stiamo parlando degli screzi tra la produzione e il protagonista Kevin Costner, che di fatto non appare in nessuno di questi ultimi episodi. Ma Sheridan, che è un narratore ineccepibile e sembra vivere giornate lunghe il doppio rispetto al normale, intrecciando racconti in una moltitudine di show senza mai perdere il filo e trovando persino il tempo per prendersi qualche soddisfazione davanti alla macchina da presa (sì, lo vedrete in gran parte di questi episodi), ha saputo cogliere l'occasione per alzare ulteriormente la potenza drammatica delle vicende dei Dutton, portando la serie a un epilogo sensato e soddisfacente, persino romantico. Ma siamo certi che non sentiremo mai più parlare di questi personaggi? Chiaramente no, perché i produttori dietro la serie non sono così folli da disperdere gli 11,4 milioni di spettatori (l'ascolto più alto di sempre per la serie) che hanno visto il finale negli States domenica scorsa. Come, ne parleremo tra poco.

Yellowstone 5: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta negli episodi finali

L'impossibilità di conciliare gli impegni di Costner con i programmi della produzione, diventati più dilatati a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno, ha lasciato Yellowstone senza John Dutton, il suo patriarca e protagonista. Non ci gireremo troppo intorno; lo si era intuito già alla fine della prima parte della quinta stagione che forze oscure stessero serpeggiando attorno al Governatore. L'ultima volta, la situazione si era fatta piuttosto pericolosa quando John si era ritrovato a complottare con la figlia Beth (interpretata da Kelly Reilly) per eliminare Jamie (Wes Bentley), la perfida pecora nera della famiglia, mentre quest'ultimo stava progettando con la fidanzata Sarah (Dawn Olivieri) di fare in modo che un incidente mortale colpisse suo padre e sua sorella. Con un banale due più due, capirete chi ha avuto la peggio.

Tutta la storia di Yellowstone è racchiusa in questa frase di John: "Costruisci qualcosa che valga la pena possedere, qualcuno proverà a prenderlo". L'esplosivo non-colpo-di-scena nel primo degli episodi finali infiamma una guerra che non può (e non lo fa) vedere tutti vincitori. Beth e suo marito Rip (Cole Hauser) sono determinati a proteggere il ranch di famiglia, anche a costo di mettere a repentaglio le proprie vite. Azioni che non lasciano indifferente Kayce (Luke Grimes), sebbene la sua filosofia sembri un po' diversa da quella della sorella, secondo la quale "l'unica cosa che resta da fare è uccidere quanti più nemici possibile prima che uccidano te".

Nella fine, un nuovo inizio per il franchise

Come anticipato dal cast, in questi episodi "succedono molte cose in un lasso di tempo molto breve". Il finale scioglie tutti i nodi principali e, pur nella sua drammaticità, lascia soffiare un vento nuovo sul franchise, rinnovandolo a più livelli. L'indiscrezione più entusiasmante riguarda un sequel la cui ufficialità avrebbe le ore contate. Porterebbe avanti la storia della famiglia Dutton, o almeno di chi è sopravvissuto, concentrandosi su due di loro in particolare (dirvi di più significherebbe anticiparvi gli accadimenti del finale, ma se questo non vi spaventa potete saperne di più qui). È già certo, invece, l'arrivo sugli schermi nel 2025 di The Madison, uno spin-off ambientato nella valle dell'omonimo fiume del Montana, nel quale Michelle Pfeiffer veste i panni di Stacy Clyburn, una ricca matriarca che, insieme alla sua famiglia, lascia Manhattan e si dirige in questi luoghi in seguito alla tragica morte del marito e del cognato in un incidente aereo.

Mentre si fantastica sui possibili legami (inclusi quelli familiari) tra questi personaggi e i Dutton, in lavorazione c'è anche 6666, spin-off ambientato nel Four Sixes Ranch, un ranch del Texas grande come nessun altro in America. Un luogo dove lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono e ogni cosa viene sempre superata in pericolosità dalla successiva, e dove si fatica duramente per allevare i migliori cavalli e il miglior bestiame del mondo, nascono e si formano cowboy che non hanno eguali. Ne abbiamo già sentito parlare nella quarta stagione di Yellowstone, quando Jimmy (Jefferson White), uno dei mandriani dello Yellowstone Dutton Ranch, vi si trasferisce, per poi ricomparire proprio nella seconda parte della quinta. Episodi in cui il Texas riceve molte attenzioni. Inoltre, Sheridan continua a lavorare alla lunga storia precedente a Yellowstone attraverso i suoi prequel: non solo 1923, di cui si attende la seconda stagione per febbraio, ma anche il nuovo 1944, che vanno ad aggiungersi al precedente 1883.