Yellowstone continua con uno spin-off su Beth e Rip

Kelly Reilly e Cole Hauser avrebbero firmato per riprendere i ruoli nella nuova serie tv.

C'era da aspettarselo che Paramount Network non avrebbe rinunciato così facilmente a una serie capace di attirare un pubblico di oltre 12 milioni di spettatori e che è la più vista della tv americana oggi. A poche ore dalla conclusione di Yellowstone, con un episodio finale che si apprende avrà una durata maggiore, 86 minuti, Deadline riporta che la storia della famiglia Dutton non terminerà davvero questa domenica. Kelly Reilly e Cole Hauser hanno firmato un accordo per riprendere i ruoli di Beth Dutton e di suo marito Rip Wheeler in un nuovo spin-off sequel.

Yellowstone: La storia continua con uno spin-off

La nuova propaggine, a cui l'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan sta lavorando già da qualche tempo, sarà la prima a includere nel titolo il nome della serie originale. Ci si aspetta che lo spin-off coinvolgerà alcuni degli attuali compagni di cast di Reilly e Hauser. I candidati più ovvi sono Forrie J. Smith e Finn Little, che interpretano Lloyd Pierce e Carter, entrambi sul libro paga dei Dutton, e con ogni probabilità anche Gil Birmingham, il cui Thomas Rainwater sta lottando da tempo per reclamare la terra su cui è costruito lo Yellowstone Dutton Ranch perché crede sia stata rubata ai nativi americani che originariamente la abitavano.

La notizia di uno spin-off sequel di Yellowstone su Beth e Rip, non ancora confermata da Paramount Network, precede il finale della serie, previsto negli Stati Uniti per questa domenica, a conclusione di cinque stagioni di enorme successo. Intitolato Life Is a Promise, l'atto conclusivo "rivelerà il destino dello Yellowstone Dutton Ranch", come anticipa la sinossi ufficiale. In Italia, la seconda parte della quinta e ultima stagione, lunga sei episodi, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 20 dicembre, ogni venerdì.