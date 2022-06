Wonder Man: In sviluppo una serie sul supereroe Marvel, con il regista di Shang-Chi

News Serie TV

Destin Daniel Cretton e lo sceneggiatore Andrew Guest stanno sviluppando il progetto che dovrebbe essere girato nel 2023.

Uno dei personaggi più antichi dei fumetti Marvel sta per arrivare sul piccolo schermo. Marvel Studios starebbe sviluppando una serie dedicata al supereroe Wonder Man, introdotto su carta nel lontano 1964. Il progetto, ci informa The Hollywood Reporter, è nelle mani del regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton - coinvolto come produttore esecutivo e regista di uno o più episodi - e dello sceneggiatore di comedy come Brooklyn Nine-Nine e Community Andrew Guest che sarà head writer. La serie sarebbe attualmente nelle prime fasi di sviluppo e le riprese dovrebbero iniziare nel 2023, per un debutto su Disney+ successivamente.

Chi è Wonder Man: La sua storia nei fumetti

Introdotto per la prima volta nel mondo Marvel nelle pagine di Avengers N. 9 nel 1964, Wonder Man inizialmente era un cattivo che appariva soltanto sporadicamente. Verso la fine degli anni '70, tuttavia, il personaggio è stato ripensato come supereroe e Vendicatore. Negli anni '80 è diventato particolarmente popolare: conosciuto con il nome di Simon Williams, è stato un membro fondatore dei West Coast Avengers con sede a Los Angeles sfoggiando un peculiare look che prevedeva un dolcevita, una giacca rossa e occhiali da sole. Diventato una celebrità grazie al suo lavoro quotidiano come attore e stuntman, ha sviluppato un forte legame con i personaggi di Visione e Wanda/Scarlet Witch provando anche un qualche sentimento per quest'ultima dopo la morte di Visione.

Che direzione prenderà la serie tv?

Essendo Andrew Guest uno sceneggiatore specializzato in commedie, potrebbe imprimere alla serie una direzione satirica; così i Marvel Studios potrebbero esplorare per la prima volta il mondo di Hollywood e svelarne ironicamente i meccanismi. In alternativa, Simon Williams potrebbe essere inserito in un filone sequel di WandaVision e magari essere legato in qualche modo ad Agatha Harkness, la cattiva interpretata da Kathryn Hahn che sappiamo avrà una serie spin-off tutta sua.

Una cosa è certa: il mondo del MCU è in continua espansione e le serie in arrivo nei prossimi anni si faticano a contare. Solo per citare qualche progetto: attualmente su Disney+ è disponibile Ms. Marvel e ad agosto arriverà She-Hulk: Attorney at Law con Tatiana Maslany. In seguito vedremo Secret Invasion con Samuel L. Jackson e Ironheart, oltre alla seconda stagione di Loki e a una nuova serie su Daredevil.