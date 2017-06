Wet Hot American Summer: Trailer e data di Ten Years Later

Ad agosto, anche sotto l'ombrellone, rinunciare a Netflix sarà ai limiti dell'impossibile. In aggiunta alle già annunciate The Defenders, Disjointed e Atypical, il 4 agosto l'offerta del servizio di video in streaming si arricchirà di Wet Hot American Summer: Ten Years Later, seconda stagione della divertente comedy demenziale con Amy Poehler, Elizabeth Banks, Christopher Meloni, Paul Rudd, Chris Pine, Kristen Wiig, Alyssa Milano e molti altri amati volti dello schermo.

Sequel di First Day of Camp, Ten Years Later - del quale è stato diffuso il trailer ufficiale - riporta la combriccola a Camp Firewood dieci anni dopo quella famosa estate dell'81. Sono gli Anni '90 e le vite di ognuno sono cambiate - non sempre in modo sorprendente. Lindsay (Banks) lavora in tv come giornalista, McKinley (Michael Ian Black) è diventato padre, Gene (Meloni) ha appena scoperto di poterlo essere, Victor (Ken Marino) sembra guadagnarsi da vivere facendo lo spogliarellista, Katie (Marguerite Moreau) se la passa decisamente meglio dando ordini che confonderebbero chiunque e Beth (Janeane Garofalo) sta... vendendo il campeggio. Questo non piace affatto a Andy (Paul), il quale ha un piano per salvare la situazione.