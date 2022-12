Warrior Nun cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

La serie fantasy d'avventura di Netflix creata da Simon Barry non avrà una terza stagione: l'annuncio del creatore.

Le avventure della suora guerriera Ava terminano qui. Netflix ha cancellato Warrior Nun, la serie fantasy d'avventura creata da Simon Barry, dopo una corsa durata due stagioni. La seconda stagione è arrivata in streaming poco più di mese fa, il 10 novembre, riscuotendo anche un discreto successo (il titolo ha stazionato per tre settimane nalla Top 10 settimanale di Netflix della serie in lingua inglese). La popolarità e una piccola ma agguerrita fanbase non sono bastati, tuttavia, per convincere il servizio di video in streaming a rinnovare la serie per una terza stagione

La trama di Warrior Nun

Per chi non la conoscesse, Warrior Nun - basata su un personaggio dei fumetti creato da Ben Dunn - racconta le vicende di Ava (Alba Baptista), una diciannovenne che riceve una nuova opportunità di vita quando si risveglia in un obitorio con un artefatto divino nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine di suore guerriere che ha il compito di combattere i demoni sulla Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso vogliono trovarla e controllarla. Nel cast della serie, insieme a Baptista, c'erano anche Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner e Olivia Delcán nei panni di altre suore guerriere.

L'annuncio del creatore

È stato lo stesso creatore Simon Barry a comunicare via Twitter la cancellazione di Warrior Nun da parte di Netflix. "Ho appena scoperto che Netflix non rinnoverà Warrior Nun — il mio sincero apprezzamento a tutti i fan che hanno lavorato così duramente per far conoscere questa serie, e per l'amore che avete mostrato a me, al cast e all'intero team di produzione. È stato un privilegio farne parte", ha twittato lo showrunner.