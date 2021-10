WandaVision: Uno spin-off su Agatha in sviluppo a Disney+

News Serie TV

La potenziare serie, una comedy, sarebbe nelle mani dell'ideatore di WandaVision Jac Schaeffer.

Le preghiere dei fan di WandaVision sono state ascoltate, a quanto pare. Diverse fonti, inclusa l'autorevole Variety, riportano che Marvel Studios sta lavorando allo sviluppo di uno spin-off dell'apprezzata prima serie Marvel di Disney+ incentrato su Agatha Harkness, l'amato personaggio interpretato da Kathryn Hahn.

Tutti pazzi per Agatha Harkness

Secondo quanto riferito, Hahn riprenderà il suo ruolo nella potenziale serie, anche in questo caso una comedy. Con lei tornerà Jac Schaeffer, l'ideatore e showrunner di WandaVision, come sceneggiatore e produttore esecutivo. La prima volta che l'abbiamo vista sul piccolo schermo, Agatha si è presentata come Agnes, una vicina di casa ficcanaso di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Rivelatasi più tardi una strega molto potente, Agatha è stata alla fine intrappolata da Wanda a Westview, nei panni di Agnes.

Al momento né Marvel Studios né Disney+ hanno commentato l'indiscrezione. Preso atto che WandaVision non avrebbe avuto una seconda stagione, perché concepita come una serie evento, a luglio i fan avevano sentito dire al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che il successo del personaggio di Agatha Harkness (la ricordiamo tutti canticchiare Era Agatha, cari miei, giusto?) lasciava la porta aperta a un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe. "La rivedrete un giorno. Presto, prima o poi", aveva detto Feige riferendosi a quello che è stato di fatto il primo villain della Fase Quattro.