WandaVision: Un nuovo trailer avvisa che "Nulla può prepararvi a ciò che sta per succedere"

News Serie TV

Il quarto episodio della serie Marvel è disponibile da oggi su Disney+.

Il quarto episodio di WandaVision, la prima serie originale Marvel di Disney+, è disponibile da oggi. Mentre le nuove storie di Wanda Maximoff e Visione (interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany) stanno sollevando molte domande e ancora più teorie tra gli affezionati al Marvel Cinematic Universe, un nuovo trailer diffuso nelle scorse ore allude al fatto che siamo prossimi a un'importante punto di svolta, mentre una voce in sottofondo avvisa che "Nulla può prepararvi a ciò che sta per succedere".

L'episodio 4 di WandaVision

Nell'anteprima, la "Geraldine" di Teyonah Parris si avvicina al bordo di un campo di forza e cerca di percepirlo. L'agente dell'FBI Jimmy Woo (Randall Park) la avverte di fare attenzione, confermando la di lei vera identità, il capitano Monica Rambeau, la figlia adulta della pilota dell'aeronautica militare Maria Rambeau, vista in Captain Marvel. Una veloce sequenza di immagini mostrano poi lo stesso Woo chiamare Wanda dalla radio, la Darcy Lewis di Kat Dennings (che non vedevamo dai tempi di Thor: The Dark World) e una lavagna con alcuni file S.W.O.R.D. dai quali si deduce che quasi tutti quelli che abbiamo visto finora a Westview hanno un'identità alternativa nel "mondo reale", inclusi Agnes (Kathryn Hahn), il Sig. e la Sig.ra Hart (Fred Melamed e Debra Jo Rupp), gli amici della biblioteca di Visione e Phil Jones (David Lengel), mentre è assente sua moglie Dottie (Emma Caulfield).

In una precedente intervista con TVLine, Parris ha detto che "vedere tutto questo sbrogliarsi e poi mettersi in ordine sarà un bel viaggio. Spero che vi sintonizzerete tutti e portiate avanti questa cosa con noi, perché ne varrà la pena. So che nei primi due episodi vengono fuori molte domande senza avere alcuna risposta, ma ci arriveremo, lo prometto".