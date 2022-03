Vikings: Valhalla ufficialmente rinnovata per una seconda e una terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie guidata da Jeb Stuart arriveranno l'anno prossimo, mentre la produzione riprende questa primavera.

Era in effetti solo una formalità anche se, di questi tempi, non era comunque scontato: Vikings: Valhalla è stata ufficialmente rinnovata per le stagioni 2 e 3. La serie storica spin-off di Vikings, ambientata circa 100 anni dopo quest'ultima, tornerà quindi su Netflix con la seconda stagione (che è stata già girata) nel 2023, mentre le riprese della terza inizieranno questa primavera.

Vikings: Valhalla continua

Sapevamo già che Netflix aveva già ordinato in tempi non sospetti un pacchetto di 24 episodi. Per questo motivo, dal momento che la prima stagione uscita lo scorso 25 febbraio conta soltanto 8 episodi, il rinnovo era atteso da un momento all'altro. Ad influire sulla decisione di Netflix, in ogni caso, è stata anche l'ottima accoglienza da parte del pubblico: la serie, infatti, dal debutto ha già accumulato un totale di 194 milioni di ore di visione ed è arrivata in cima alla Top 10 delle serie in lingua inglese sia negli Stati Uniti che in alti 90 paesi.

La trama e i piani di Jeb Stuart

Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett, Le terrificanti avventure di Sabrina), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter, Sanditon). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Le dichiarazioni

Il creatore della serie Jeb Stuart (Die Hard) tornerà come showrunner per le stagioni 2 e 3, visto che è stato in grado di pianificarne le trame per tempo. "Abbiamo diversi personaggi fantastici e abbiamo storie in diversi paesi e cose del genere. Penso che ci sia bisogno di guardare oltre l'orizzonte. quei personaggi in realtà non hanno solo archi emotivi, hanno letteralmente archi storici. Non puoi semplicemente arrivare a un punto domani o il prossimo anno", aveva spiegato in tempi non sospetti a Entertainment Weekly. Oggi, tramite un comunicato, ha aggiunto: "Sono entusiasta di poter confermare che abbiamo concluso e stiamo già montando la stagione 2 e che la produzione inizierà presto con la stagione 3. Sebbene le trame di Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute e il resto del nostro fantastico cast siano segrete, posso dire senza esitazione che i loro viaggi saranno ancora più epici di quello che hai visto finora".