Vikings: Netflix ordina la serie sequel Valhalla

La sesta e ultima stagione della serie madre arriverà su History il 4 dicembre.

Lunga vita ai Vichinghi! Netflix ha ordinato la produzione di Valhalla, serie sequel di Vikings. In seguito alla cancellazione della serie che terminerà quindi con la sesta stagione, la saga sui guerrieri conquistatori continuerà ad appassionare i fan sulla piattaforma di video in streaming.

Valhalla sarà ambientato circa un secolo dopo gli eventi narrati in Vikings e porterà sullo schermo le avventure dei Vichinghi più famosi, realmente esistiti: Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re Guglielmo il Conquistatore. "Questi uomini e donne - si legge nella sinossi della serie - tracceranno nuovi percorsi, mentre lottano per la sopravvivenza in un'Europa in costante cambiamento ed evoluzione".

La notizia di uno spin-off era già nell'aria ma lo sviluppo in casa Netflix arriva inaspettato. A guidare il sequel di Vikings in veste di showrunner sarà Jeb Stuart (Il fuggitivo, Die Hard), scelto personalmente dal creatore della serie madre Michael Hirst. "Sono felicissimo di annunciare la continuazione della saga di Vikings", ha detto Hirst in un comunicato, "So che milioni di fan in tutto il mondo saranno entuasiasti della fiducia mostrata alla nostra serie da parte di Netflix. Jeb Stuart, uno scrittore davvero meraviglioso, porterà nuove trame e una potente e viscerale visione delle storie di alcuni dei più famosi Vichinghi della storia”

“Vikings: Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan adorano della serie: batticuore, azione radicata in personaggi ricchissimi e una narrazione drammatica che fa luce sulla famiglia, la lealtà e il potere” le parole di Channing Dungey, vice presidente della contenuti originali Netflix. "Siamo entusiasti di dare vita a una nuova fase dell’esplorazione della saga dei Vichinghi".

Ricordiamo che la prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings arriverà su History il prossimo 4 dicembre. In Italia la serie è in streaming su Amazon Prime Video, Netflix e TIMvision.