Vasco Rossi - Il Supervissuto: tutto il resto è noia

News Serie TV

A partire dalla miniserie in streaming su Netflix dedicata al Blasco, una riflessione su quello che è il modello del documentario streaming contemporaneo.

Nel 1982 Vasco Rossi, tra un canto generazione e l'altro, scrive una canzone che apre degli scenari inquietanti. Si chiama "La noia" e chiude un album di dissonanze tra l'essere ancora in coma e la voglia di andare al massimo. A proposito di dissonanze, "La noia" succede a "Una splendida giornata". Probabilmente Vasco tutto si sarebbe immaginato della sua vita tranne che questa noia potesse divenire la cifra stilistica della docuserie che Netflix ha dedicato alla sua storia umana e musicale. Con il suo placido benestare - di furbo borghese accomodato, che dice qualche parolaccia chiedendo all'intervistatore se sia possibile farlo - s'intenda.

La serie ha solo un bel titolo, Il supervissuto, e l'avrete vista tra le proposte più recenti della piattaforma, imposte con quel sottile fascino autoritario tipico dell'interfaccia grafica di Netflix. A mancare, però, sono proprio le dissonanze. E non solo quelle.

Il supervissuto è un esperimento di copia e incolla filologicamente ineccepibile: ha la timeline cronologica, l'istinto agiografico dei tempi, la verve del suo protagonista, l'ascesa e la caduta (a cui ormai si finisce per sommare l'immortalità), e una finta polifonia di voci concordati nel rievocare un uomo, un artista e alcuni periodi storici che potevano fornire ben altri spunti. Eppure, in fin dei conti, non ha nulla di manifestamente brutto o sbagliato (due categorie purtroppo rimosse nel contemporaneo): è proprio la sua aderenza a un genere privo di qualsiasi impennata e punto di vista critico a farne un manifesto del genere.

Si accumulano fatti, dati, testimonianze e si rinverdisce il mito di turno senza la benché minima idea di contestualizzarlo tematicamente, figurarsi cinematograficamente. Nulla di rilevante sul conformismo della provincia italiana degli anni 70, sui chiaroscuri di un uomo capace di polarizzare, invecchiare senza invecchiare e raccontare un'epoca. No, bisogna solo parlare del percorso di Vasco verso il successo, passo dopo passo.

Sportivi, musicisti, brand, banchieri, criminali, non è più importante il soggetto: il documentario streaming contemporaneo ricorda sempre più una ricerca su Wikipedia, uno spot allungato all'infinito o una sorta di Greatest Hits multimediale; è un ossimoro: un bignami prolisso nell'epoca della massima facilità di accesso ai materiali.

La sua estetica parte da lontano. Rievoca da una parte il documentarismo televisivo didascalico e dall'altro un certo giornalismo letterario, fatto di imprese umane e soprattutto sportive (tra Sfide e le chiacchierate forbite, ma ormai indiscriminate, di Federico Buffa per capirci), trovando la cifra televisiva in Last Dance, la serie dedicata a Michael Jordan. Da tutti osannata, ma cattiva maestra se ce n'è stata una, con la sua volontà megalomane di scrivere un'epica a immagine e somiglianza del suo protagonista.

Poi lì, certo, l'epica è cosi straordinaria che si finisce per esserne sopraffatti, ma le criticità sono le medesime.

Anche Il supervissuto ne fa proprio il modello e sceglie di sporcare la cronologia lineare come unica forma di impegno delle spettatore, prima di metterlo di fronte all'impianto ricattatorio dello storytelling contemporaneo. In cui tutto è straordinario, quindi nulla lo è più davvero, perché non c'è mai un punto di vista che non sia quello del protagonista o dei suoi cantori. Lasciando insoluta la domanda principale: chi è lo spettatore di Il

Supervissuto?