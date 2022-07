Uncoupled: Neil Patrick Harris single disperato nel trailer ufficiale della comedy di Netflix

News Serie TV

La nuova serie, in arrivo il 29 luglio, è una creazione di Jeffrey Richman e Darren Star, l'ideatore di Sex and the City e Emily in Paris.

Essere single a New York. Quante serie tv, da Sex and the City in poi, l'hanno raccontato? Lo farà anche Uncoupled, una nuova comedy di Netflix co-creata proprio dall'ideatore di Sex and the City (nonché del più recente successo di pubblico Emily in Paris) Darren Star. Ma le premesse sono altre e il protagonista di questa serie, interpretato da Neil Patrick Harris che torna finalmente alla commedia dopo How I Met Your Mother, ha problemi diversi da quelli di Carrie Bradshaw. In attesa di vederla il prossimo 29 luglio, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Uncoupled che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Uncoupled

Co-creata da Star insieme all'ex produttore esecutivo di Modern Family Jeffrey Richman, Uncoupled segue Michael - interpretato da Harris - un uomo che pensava di avere una vita perfetta: un bel lavoro come agente immobiliare, un compagno amorevole e un gruppo di amici affiatato. Questo fino a quando suo marito Colin (Tuc Watkins, The Boys in the Band) non lo ha sorpreso andandosene di casa, dopo 17 anni e alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno. Improvvisamente, Michael deve affrontare due incubi: perdere la persona che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Fortunatamente, Michael può contare sulla sua migliore amica Suzanne (Tisha Campbell, Outmatched), l'altezzosa e ricca cliente Claire (una favolosa Marcia Gay Harden) che sta anche per divorziare e fargli fare un bell'affare. Anche i migliori amici Billy (Emerson Brooks) e Stanley (Brooks Ashmanskas) cercano di aiutarlo a orientarsi nel mondo degli appuntamenti, tra app di incontri e foto... compromettenti.

I creatori presentano la serie

"Siamo così entusiasti di mostrare la nostra serie Uncoupled", hanno detto Star e Richman tramite un comunicato. "È un progetto che ha appassionato entrambi, che ci ha dato l'opportunità di scrivere una commedia romantica agrodolce dal punto di vista di un uomo gay". "E mentre il mondo ci mostra storie diverse e specifiche, crediamo che i temi dell'amore, della perdita e del reinventare se stessi siano sentiti da tutti", hanno continuato. "Siamo particolarmente orgogliosi del nostro cast, guidato dall'incomparabile Neil Patrick Harris, che regala una performance che è sia esilarante che straziante".