Uncoupled: Data e primo trailer della comedy Netflix con Neil Patrick Harris

La nuova serie porta la firma di Darren Star, l'ideatore di Sex and the City e Emily in Paris.

Attenzione: quello che vedete nel teaser trailer qui sotto NON È Barney Stinson, anche se il completo e la cravatta potrebbero ingannare. Però per il resto ci avete visto bene: il protagonista di Uncoupled, la nuova serie Netflix creata dall'ideatore di Sex and the City e Emily in Paris Darren Star, è proprio Neil Patrick Harris. Il servizio di video in streaming ha annunciato la data di uscita di questa nuovissima comedy (il 29 luglio) mostrando anche il primo teaser trailer e le prime foto che vedete qui sotto.





La trama e il cast di Uncoupled

Co-creata da Star insieme all'ex produttore esecutivo di Modern Family Jeffrey Richman, Uncoupled segue Michael - interpretato da Harris - un uomo che pensava di avere una vita perfetta, fino a quando suo marito Colin (Tuc Watkins, The Boys in the Band) non lo ha sorpreso andandosene di casa, dopo 17 anni. Improvvisamente, Michael deve affrontare due incubi: perdere la persona che pensava fosse la sua anima gemella e trovarsi un uomo gay single sulla quarantina a New York City.

Nella serie recitano anche Tisha Campbell (Martin) nei panni della partner in affari di Michael, Suzanne; Emerson Brooks (The Last Ship) nel ruolo del meteorologo televisivo Billy; Brooks Ashmanskas (The Good Lord Bird) nel ruolo del mercante d'arte Stanley; e la guest star Marcia Gay Harden (The Morning Show) nel ruolo di una socialite dell'Upper East Side di nome Claire alle prese con un divorzio difficile.