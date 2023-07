Una Serie TV racconterà il delitto di via Poma

News Serie TV

Lo sceneggiato è nelle mani di Flaminia Gressi e Bernardo Pellegrini e sarà prodotto da Cattleya.

Il delitto di via Poma, uno dei più celebri cold case italiani, diventa una serie tv. Cattleya, una delle più attive e affermate case di produzione italiane, recentemente premiata ai Nastri d'Argento per Circeo, annuncia di stare collaborando con la sceneggiatrice di quest'ultima Flaminia Gressi e Bernardo Pellegrini (Everybody Loves Diamonds) alla realizzazione di un ambizioso crime drama incentrato sull'omicidio di Simonetta Cesaroni nel pomeriggio del 7 agosto 1990 in un appartamento al terzo piano del complesso di via Carlo Poma n. 2, nel quartiere della Vittoria a Roma. Una storia oscura e un caso mai risolto in oltre trent'anni d'indagine.

Il delitto di via Poma: In arrivo la Serie TV

Realizzata in collaborazione con gli eredi della vittima e i loro legali, la serie tv ancora senza titolo ricostruirà la vicenda a partire dalle molte verità che sono emerse attorno al delitto, sommandole e abbracciando un arco narrativo che sappia restituire giustizia a Simonetta Cesaroni, raccontandola ben oltre il ruolo di vittima inerme. Anche grazie al supporto della famiglia Cesaroni e dei suoi legali, Cattleya avrà il privilegio di accedere agli atti processuali, alle fonti giuridiche e alla cospicua documentazione custodita nei vari archivi di ieri e di oggi, per portare alla luce elementi inediti e trascurati di questa storia. L'omicidio di Simonetta Cesaroni racconta un pezzo importante di storia della società italiana: non è solo la brutalità di un delitto ancora senza un colpevole, ma l'accumularsi di ipotesi e possibili depistaggi, l'ambiguo intreccio tra potere e cronaca nera e la frenetica attenzione mediatica di cui è stato oggetto durante tutti questi anni.

Attualmente in fase di scrittura, il progetto ha già suscitato il forte interesse di diversi committenti. "Via Poma non è solo un caso di cronaca nera, ma racconta la storia di due ragazze. Due sorelle. Simonetta, coi sogni, gli amori, i piccoli dispiaceri e i desideri dei vent'anni. Sua sorella Paola con la sua forza nel tenere insieme la famiglia contro il dolore e con la sua sete di giustizia che per trent'anni la porterà a battersi contro un muro di silenzio per arrivare alla verità", hanno dichiarato Gressi e Pellegrini in un comunicato. "L'Italia di via Poma è l'Italia di oggi. Fragile e precaria. L'immagine di un Paese bugiardo e spaventato che, in quell'ufficio al terzo piano di via Poma, fa i conti con se stesso".

La cronaca nera si fa tv

A Cattleya, l'annuncio di una serie tv sul delitto di via Poma segue di un paio di mesi quello di uno sceneggiato televisivo incentrato sulla strage di Erba, scritto da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (Django, Incastrati). Nel frattempo, a Groenlandia, è già in fase avanzata la produzione di una serie tv basata sul delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e sull'imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò.

