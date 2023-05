La strage di Erba diventa una serie tv di Cattleya

News Serie TV

Il progetto è nelle mani degli sceneggiatori di ZeroZeroZero Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Cattleya, la casa di produzione italiana dietro Gomorra: La serie, Suburra: La serie e ZeroZeroZero, sta collaborando con gli affermati sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (Django, Incastrati) allo sviluppo di una serie tv incentrata su una delle pagine nere più sconcertanti del nostro Paese, ancora molto presente nel dibattito pubblico: la strage di Erba.

La strage di Erba: Il caso dietro la serie tv

Nel dicembre del 2006, in una piccola palazzina di Erba, in provincia di Como, quattro persone - tre donne e un bambino - sono state barbaramente assassinate. Da allora, oltre 16 anni di processi, dibattimenti, confessioni e polemiche. Per gli omicidi di Raffaella Castagna, del figlioletto Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini sono stati incriminati e condannati all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi, vicini di casa di Raffaella. La strage di Erba resta uno dei fatti di cronaca più inquietanti di sempre e recentemente è tornata a far parlare di sé dopo che Azouz Marzouk, marito di Raffaella, è stato condannato per diffamazione dopo avere suggerito in un'intervista che la famiglia Castagna fosse responsabile degli omicidi.

"Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contradditori della nostra società. Erba è certamente uno di questi", ha dichiarato il fondatore di Cattleya Riccardo Tozzi in un comunicato. Fasoli e Ravagli hanno aggiunto: "Un condominio come mille altri, la convivenza a volte difficile tra famiglie diverse, una giovane donna italiana sposata con un giovane uomo tunisino, la madre di lei, i vicini del piano superiore, un bambino di soli due anni. Una sera la casa piomba nell'oscurità e vengono uccise 4 persone. Che cosa è successo? Chi abitava in quel condominio? Quali tensioni si erano accumulate? La strage di Erba è l'incubo di chiunque abiti in un condominio, la società moderna ha perso in gran parte l'aspetto comunitario. Siamo tutti più soli. Forse i nostri vicini neppure li salutiamo. Ma nelle nostre case e nelle loro, cosa accade?".

La serie, ancora senza titolo, è in fase di scrittura. Cattleya è in trattativa con un committente e la rete o piattaforma streaming destinata a proporla in tv sarà annunciata successivamente.