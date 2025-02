Una mamma per amica: Lauren Graham dirà "sempre sì" a nuovi revival

News Serie TV

L'attrice, da domani in tv con la nuova The Z-Suite, lo ha assicurato al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Non sarà Lauren Graham a impedire la realizzazione di un nuovo revival di Una mamma per amica. Alle prese con la promozione della sua nuova serie per Tubi The Z-Suite (qui è disponibile il trailer ufficiale), l'attrice, ospite del talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha detto che dirà "sempre sì" a un suo ritorno nei panni di Lorelai Gilmore, qualora si provasse a produrre nuovi episodi dell'amata serie dei primi anni Duemila.

Un nuovo revival di Una mamma per amica: Ecco cos'ha detto Lauren Graham

Quando le è stato chiesto se tornerebbe a recitare in Una mamma per amica, più precisamente in un nuovo revival dopo il primo del 2016 per Netflix, Una mamma per amica: Di nuovo insieme, Graham ha risposto: "Lo farei, sì! Dirò sempre sì perché è il ruolo migliore che abbia mai avuto e adoro interpretarlo. Era il materiale perfetto al momento perfetto con la sceneggiatrice perfetta, e significa molto per me".

Come abbiamo avuto modo di ripetere più volte nel corso degli anni, l'ostacolo principale alla possibile realizzazione di altri episodi di Gilmore Girls è rappresentato dalla difficoltà di conciliare le agende dei molti talenti coinvolti davanti e dietro la macchina da presa, a cominciare dall'ideatrice Amy Sherman-Palladino, che dopo la conclusione del suo ultimo successo, La fantastica signora Maisel, si è tuffata in un nuovo progetto molto personale, Étoile, sempre per Prime Video. In passato, intervistata da The Hollywood Reporter, Sherman-Palladino aveva detto infatti: "Questo business ha a che fare con la fortuna e l'alchimia. Le stelle devono allinearsi: devi avere l'idea giusta al momento giusto, gli attori giusti e il momento giusto alla rete o allo studio giusti. Tutto deve allinearsi affinché uno show sopravviva anche oltre il pilota. Questo è stato semplicemente un incidente meraviglioso e incantato - il migliore che si possa avere".

Durante la sua conversazione con Fallon, Graham ha aggiunto: "Dirò che a volte può essere strano, perché, da un lato, alcune persone stanno iniziando a dire 'Mi hai cresciuto', e io sono tipo 'Spero che ci fossero altri adulti coinvolti'. E poi, dall'altro, 'Oh, tengo sempre la serie in sottofondo. Fa addormentare il mio cane. Non ascoltiamo neppure più. È proprio come una musica di sottofondo'". A conferma di quanto detto, l'attrice arriva da un breve "viaggio di lavoro" nell'immaginaria Stars Hollow, dove ha ripreso il ruolo di Lorelai, insieme a Scott Patterson e Sean Gunn nuovamente nei panni di Luke e Kirk, per lo spot natalizio della nota catena di negozi al dettaglio Walmart. Potete rivederlo qui.