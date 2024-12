Una mamma per amica: Lorelai e Luke di nuovo insieme a Stars Hollow nello spot natalizio di Walmart

News Serie TV

Lauren Graham e Scott Patterson hanno ripreso i loro amati ruoli insieme con Sean Gunn.

Non sarà il revival in cui molti sperano ancora, ma i pochi secondi dello spot natalizio di quest'anno di Walmart riusciranno ugualmente a migliorare la vostra giornata se avete amato Una mamma per amica. La famosa catena di negozi al dettaglio ha riunito le star della serie cult Lauren Graham, Scott Patterson e Sean Gunn in una Stars Hollow innevata e addobbata a festa.

Una mamma per amica rivive nello spot natalizio di Walmart

Nonostante siano passati sedici anni dall'ultimo episodio di Una mamma per amica (Gilmore Girls nella versione originale) e otto dal revival di Netflix, ogni cosa a Stars Hollow sembra cristallizzata, perfettamente al suo posto, lì dove l'avevamo lasciata. Lo spot mostra Kirk consegnare un pacco al diner di Luke. Poco dopo, Lorelai lo raggiunge per la sua dose giornaliera di "caffè, caffè, caffè", scoprendo di aver ricevuto in regalo dal marito una macchina del caffè. L'intento di Luke è subito chiaro: l'ossessione di Lorelai per la bevanda sta rischiando di mandare all'aria i suoi affari.

In onda per sette stagioni dal 2000 al 2007, la creazione di Amy Sherman-Palladino si è guadagnata un posto speciale nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo, con numeri tuttora costantemente alti sulle piattaforme streaming. Un sentimento che nel 2016 ha favorito una reunion del cast e dei produttori per la miniserie in quattro parti Una mamma per amica: Di nuovo insieme, che ha tentato di legare i fili della storia rimasti in sospeso lasciando comunque la porta aperta per ulteriori storie future. Tuttavia, sebbene se ne sia parlato più e più volte, da allora non ci sono stati sviluppi che hanno portato alla realizzazione di altri episodi.