Lauren Graham torna in tv con The Z-Suite: Il trailer ufficiale della comedy

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti su Tubi il 6 febbraio.

Dopo aver interpretato per anni la madre amorevole di una Millennial in Gilmore Girls, Lauren Graham ha accettato la sfida di confrontarsi con una generazione ancora più aliena nella sua nuova serie tv per Tubi The Z-Suite, della quale è stato rilasciato il trailer ufficiale. Creata da Katie O'Brien (Nuovo Santa Clause cercasi), la comedy sul posto di lavoro sarà disponibile in streaming gratuitamente dal 6 febbraio.

The Z-Suite: La trama della nuova serie tv con Lauren Graham

The Z-Suite è ambientata in un'agenzia pubblicitaria newyorchese, dove si assiste a uno scontro culturale tra quelli che comandano e gli emergenti dipendenti della Generazione Z. Quando una decisione aziendale va fuori controllo, i dirigenti in carica dell'agenzia vengono allontanati e quei giovani dipendenti si ritrovano improvvisamente al comando, mettendo alla prova le capacità e la pazienza di entrambe le generazioni.

Graham interpreta uno dei pezzi grossi dell'agenzia, Monica Marks, la quale, licenziata come CEO, deve riuscire a riguadagnarsi un posto nell'azienda. Lei e il suo fedele braccio destro Doug Garcia (Nico Santos, Superstore) erano da tempo ai vertici del mondo di Madison Avenue. Ma dopo un clamoroso passo falso, sono stati cancellati, espulsi, rimpiazzati. Rifiutandosi di andarsene a capo chino, Monica lancia la sua più grande campagna di sempre: riprendersi la carriera e sconfiggere l'entusiasta squadra di Gen-Z dell'azienda guidata dalla responsabile dei social media Kriska Thompson (Madison Shamoun, All American), appena abituatasi ai rispettivi nuovi ruoli.