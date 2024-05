Un sequel di The Big Bang Theory con Jim Parsons di nuovo nei panni di Sheldon? La risposta dell'attore

News Serie TV

Jim Parsons ha da poco ripreso il suo iconico ruolo nel finale dello spin-off Young Sheldon.

Il recente finale di Young Sheldon, lo spin-off incentrato sulla vita di un giovanissimo Sheldon Cooper prima di The Big Bang Theory, ha visto Jim Parsons riprende il suo iconico ruolo per mostrare come lui e la sua dolce metà, Amy Farrah Fowler (interpretata nuovamente da Mayim Bialik), se la stanno passando nel futuro, alcuni anni dopo il Nobel vinto sul finire della seguitissima sitcom. L'entusiasmo di rivederli insieme, alle prese con le responsabilità genitoriali, ha spinto molti a chiedersi se ci sarà mai un seguito di The Big Bang Theory a loro dedicato. E! News ha parlato di questa eventualità con il diretto interessato. Ecco cosa ha risposto.

Jim Parsons sulla possibilità di un sequel di The Big Bang Theory

Quando gli è stato chiesto cosa gli servirebbe per riprendere il ruolo di Sheldon Cooper in un sequel di The Big Bang Theory, Parsons ha risposto ironicamente: "Reincarnazione. Un'altra vita". Poi, tornando serio, ha aggiunto: "Mai dire mai. La vita è lunga, se Dio vuole, ma non penso [che succederà]".

I numeri straordinari raggiunti da CBS con il finale di Young Sheldon (oltre 9 milioni di spettatori e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49) in una stagione di per sé ottima, come una delle serie più seguite della tv americana, fa capire quanto il pubblico sia ancora affezionato a questa storia e a questi personaggi. Parsons ha interpretato Sheldon per 12 stagioni nella serie originale ed è stato la voce narrante dello spin-off per altre 7 stagioni, prima di riprendere il ruolo nel finale.

"È stato davvero speciale farlo", ha detto. "La sensazione oggi è un po' strana. È la seconda volta adesso, perché quando abbiamo finito The Big Bang Theory era successo lo stesso, un po' diverso, ma giri l'episodio finale ed è finita per te. E poi, un paio di mesi dopo, tutto si estende al resto del mondo ed è una sensazione molto strana ritrovarti di nuovo inondato in quel modo".

Per il momento, l'universo di The Big Bang Theory si espanderà ugualmente con uno spin-off sequel di Young Sheldon, Georgie and Mandy's First Marriage, dedicato alla coppia formata dal fratello maggiore di Sheldon, Georgie, e sua moglie Mandy (Montana Jordan e Emily Osment riprenderanno i due ruoli). Per un brevissimo periodo si era parlato anche di un sequel ambientato diversi decenni dopo, con uno straordinariamente somigliante Michael Keaton nei panni della versione anziana di Sheldon. Si è trattato però solo di fantasiose speculazioni.