Young Sheldon ci aggiorna sulla vita di Sheldon e Amy: Ecco cosa è successo dopo il finale di The Big Bang Theory

Nell'ultimo episodio di Young Sheldon Jim Parsons e Mayim Bialik sono tornati per uno spassosissimo cameo che, tra un easter egg e l'altro, ci svela dove sono e cosa fanno i loro personaggi cinque anni dopo l'ultima volta (SPOILER).

Come promesso, grazie al finale di Young Sheldon (andato in onda ieri, 16 maggio, negli Stati Uniti su CBS) scopriamo qualcosa in più sulla vita dei coniugi Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler. Jim Parsons e Mayim Bialik sono tornati per un divertente cameo che serve a chiudere il cerchio di dello spin-off che ha raccontato l'infanzia di Sheldon Cooper fino al suo arrivo alla Caltech di Pasadena, all'età di 14 anni. La scena che li vede come protagonisti, ambientata in un futuro non ben definito, svela cosa hanno fatto i due vincitori del premio Nobel dopo il finale della serie originale e altre curiosità che faranno venire gli occhi a cuoricino agli affezionati fan di The Big Bang Theory. Ve ne sveliamo qualcuna ma, siccome l'episodio è ancora inedito in Italia, come sempre vi mettiamo in guardia perché seguiranno spoiler.

Jim Parsons e Mayim Bialik nel finale di Young Sheldon: I dettagli del loro cameo

Il cameo di Parsons e Bialik è stato un vero e proprio evento, visto che i due attori sono apparsi insieme in Young Sheldon di persona per la prima volta dopo il finale di The Big Bang Theory, andato in onda cinque anni fa. Come sappiamo, Parsons in questi anni ha partecipato solo in qualità di narratore della storia mentre Bialik lo ha affiancato come co-narratrice in due episodi. Prima d'ora, lo "Sheldon del futuro" aveva già svelato qualcosa sulla sua vita: dai suoi racconti, infatti, avevamo scoperto che Sheldon e Amy avranno più figli e che uno dei loro figli si chiamerà proprio come il migliore amico di Sheldon, Leonard Hofstadter.

Il cameo di Parsons e Bialik ci ha dato innanzitutto conferma del fatto che lo Sheldon narratore di Young Sheldon è proprio lo Sheldon del futuro impegnatissimo a scrivere le sue memorie. Nella scena in questione Amy interviene affinché Sheldon smetta di scrivere compulsivamente e si alzi per andare alla partita di hockey del figlio Leonard (il fatto che Leonard giochi per i Pasadena Penguins ci fa capire che la coppia è rimasta a Pasadena, ma l'appartamento in cui si trovano non è lo stesso dove vivevano gli amici Sheldon e Leonard). Viene poi nominata anche una figlia (della quale non viene però svelato il nome) che, a quanto pare, ha qualcosa in comune con l'amica di famiglia Penny (Kaley Cuoco). "Tua figlia vuole prendere lezioni di recitazione", dice Amy a suo marito. "Te l'avevo detto che non avremmo mai dovuto lasciare che Penny facesse da babysitter", risponde Sheldon.

Gli easter egg da The Big Bang Theory

Naturalmente i riferimenti a The Big Bang Theory sono tantissimi: dal premio Nobel incorniciato sulla parete nello studio di Sheldon, alla tazza con il logo di Flash, al modello atomico che un tempo si trovava nell'appartamento condiviso da Sheldon e Leonard, e addirittura il famoso divano dell'appartamento 4A da cui, evidentemente, Sheldon non ha voluto separarsi. Ci sono poi anche tanti altri cimeli e oggetti che sappiamo cari a Sheldon, come un sottobicchiere ispirato al Cubo di Rubik sulla scrivania e una statuetta di Gollum. Non mancano, naturalmente, nemmeno gli oggetti che fanno riferimento a Young Sheldon come le foto della famiglia Cooper e un modellino di un treno, hobby preferto del giovane Sheldon. L'easter egg forse più curioso di tutti, però, è riservato all'ultima scena dell'episodio finale di Young Sheldon. Il protagonista viene infatti avvicinato da un professore che gli chiede se si sia perso. Questo professore è interpretato da David Saltzberg, fisico sperimentale delle particelle e professore dell'Università della California che ha lavorato, fin dall'episodio pilota di The Big Bang Theory nel 2006, con il team degli sceneggiatori sia della serie madre che dello spin-off facendo da consulente scientifico.

Il futuro del franchise di The Big Bang Theory

Ma il franchise continua. CBS ha ordinato lo spin-off dello spin-off di The Big Bang Theory, vale a dire una serie incentrata sul fratello maggiore di Sheldon, Georgie (Montana Jordan), e la sua futura sposa Mandy (Emily Osment). Georgie and Mandy's First Marriage, questo il titolo, andrà in onda sulla rete già dal prossimo autunno colmando il vuoto lasciato da Young Sheldon. Inoltre, il co-creatore della serie Chuck Lorre sta lavorando a un altro progetto ancora super segreto ambientato nell'universo di The Big Bang Theory e destinato al servizio di video in streaming Max.