Un incidente in moto si porta via Treat Williams: La star di Everwood aveva 71 anni

L'attore sarà ricordato come uno dei migliori papà della tv grazie al ruolo di Andy Brown in Everwood.

È un periodo particolarmente triste per chi ricorda Everwood con affetto. Treat Williams, attore noto per aver interpretato il Dott. Andy Brown nel teen drama creato da Greg Berlanti, è morto ieri in seguito a un incidente motociclistico a Dorset, nel Vermont. Aveva solo 71 anni.

Treat Williams è morto: La carriera

Per un assurdo scherzo del destino, la morte di Treat Williams segue di appena due settimane la scomparsa a 79 anni dell'ex co-star di Everwood John Beasley, che in quella triste circostanza Williams aveva ricordato con affetto. Il suo agente, Barry McPherson, ha spiegato che l'attore è rimasto ucciso quando, nel pomeriggio di ieri, un'auto gli ha tagliato la strada mentre svoltava con la sua moto. "Sono devastato", ha detto McPherson a People. "Era il più simpatico. Pieno di talento. Era un attore nato. I cineasti lo adoravano. Era il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70".

Williams recitava da quasi cinquant'anni. Aveva esordito nel 1975 con il film Carrel agente pericoloso e aveva raggiunto la notorietà pochi anni dopo con Hair, adattamento dell'omonimo musical di Broadway, ricevendo la nomination al Golden Globe per il ruolo del simpatico hippie George Berger. Dopo innumerevoli apparizioni al cinema e in tv, tra cui si ricordano quelle nei film Il principe della città (valsogli la seconda nomination al Golden Globe), Un tram che si chiama desiderio, C'era una volta in America e Cosa fare a Denver quando sei morto, nel 2002 aveva firmato con The WB per il ruolo televisivo più importante della sua carriera, quello dell'amorevole Dott. Andy Brown nella serie lunga quattro stagioni Everwood. Nominato due volte agli Screen Actors Guild Awards e anche ai Teen Choice Awards, nei panni di Andy è ricordato ancora oggi come una delle migliori figure paterne nella storia della televisione.

Negli anni successivi, Williams era stato anche il papà di Kelly Severide e di Neal Caffrey in diversi episodi delle serie di successo Chicago Fire e White Collar. In tv aveva recitato inoltre in Brothers & Sisters, Heartland, Against the Wall, We Own This City e l'ultima volta in Blue Bloods. Nel 1996 aveva ricevuto la nomination all'Emmy come miglior attore non protagonista nella miniserie The Late Shift. L'ultima produzione ad averlo impegnato con un ruolo regolare era stata invece la canadese Chesapeake Shores, conclusasi lo scorso anno dopo sei stagioni. In questo caso aveva interpretato Mick O'Brien, un padre single che lavora sodo per provvedere alla sua famiglia.

Treat Williams: Il ricordo della famiglia e dei colleghi

"È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Treat Williams questa sera a Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto", si legge in una dichiarazione rilasciata dalla famiglia dell'attore. "Come potete immaginare, in questo momento siamo scioccati e molto addolorati. Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo lavoro, ed era davvero al meglio in tutto questo. È tutto così scioccante in questo momento, ma sappiate che Treat era molto amato e rispettato dalla sua famiglia e da tutti quelli che lo conoscevano. Siamo oltremodo devastati e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il nostro dolore. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha apprezzato e continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere".

Emily VanCamp, che con Williams ha condiviso il set di Everwood e del film tv Oltre la lavagna: La scuola della speranza, ha ricordato l'ex collega in un post condiviso via Instagram. "Nelle molte volte in cui abbiamo lavorato insieme, era sempre meraviglioso ed io ero sempre emozionata", ha scritto l'attrice. "Mando tutto il mio affetto alla tua famiglia, Treat. Vola alto, amico mio".