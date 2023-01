Ultima stagione per Fear the Walking Dead e nessun spin-off prima dell'estate

News Serie TV

Il primo spin-off di The Walking Dead si concluderà con la stagione 8. Poi tre nuove serie.

È già tempo di altri addii nell'universo post-apocalittico di The Walking Dead. Poco più di un mese dopo la conclusione della serie principale del franchise, AMC annuncia che il suo primo spin-off, Fear the Walking Dead, saluterà anch'esso il pubblico con la prossima, ottava stagione. Questa si comporrà di soli 12 episodi (quattro in meno rispetto alle precedenti), negli Stati Uniti in onda in due parti - dal 14 maggio la prima ed entro la fine dell'anno la seconda.

Fear the Walking Dead: La stagione 8 sarà l'ultima

"Per concludere Fear the Walking Dead, siamo entusiasti di presentarvi una delle stagioni più vibranti, fantasiose ed emozionanti di sempre", ha dichiarato il direttore creativo del franchise Scott M. Gimple in un comunicato. L'ottava stagione riprenderà il racconto dal punto in cui si era interrotto nella settima, quando le speranze di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) di salvare Mo da PADRE non sono andate come previsto. Ora, Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico dominio di PADRE. Con tutti loro demoralizzati e avviliti, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno voluto salvare: la figlia di Morgan, Mo.

Una nuova era per l'Universo The Walking Dead

Se il franchise non si è chiuso con The Walking Dead non lo farà neppure con la conclusione di Fear the Walking Dead, perché, come sappiamo dalle notizie precedenti, ci sono ben tre spin-off sequel della prima in lavorazione. AMC ha annunciate al press tour invernale della Television Critics Association quando questi arriveranno in tv. Il primo sarà The Walking Dead: Dead City, con Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa, in onda da giugno e non più in primavera come previsto precedentemente. Seguirà nella seconda metà dell'anno The Walking Dead: Daryl Dixon, nel quale il personaggio di Norman Reedus si ritroverà in Francia dopo aver attraversato l'Atlantico. Slitta invece all'inizio del 2024 lo spin-off ancora senza titolo con Andrew Lincoln e Danai Gurira di nuovo nei panni di Rick e Michonne.

Queste serie apriranno "nuovi orizzonti con vecchi personaggi che amiamo", ha anticipato Gimple. "Maggie e Negan nel manicomio della Manhattan post-apocalittica senza nessuno cui affidarsi se non l'una all'altro; Daryl Dixon in Francia, un solitario che non può muoversi da solo in questo nuovo mondo pericoloso, affrontando nemici feroci e minacce non-morte mai viste prima; e Rick e Michonne in una saga romantica sulla pericolosa strada che li separa e sulla strada che devono trovare insieme, messi alle strette da una nuova civiltà e orde di non-morti".

"Questa fase successiva del nostro amato franchise di The Walking Dead promette di coinvolgere e affascinare gli spettatori fedeli", ha dichiarato il presidente dell'intrattenimento ad AMC Networks Dan McDermott. "I fan vecchi e nuovi adoreranno vedere gli zombie attraversare il Ponte di Brooklyn, sotto la Torre Eiffel, dentro il Louvre e in dozzine di altri luoghi esotici e iconici di ogni parte del Paese e del mondo".