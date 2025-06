Tulsa King genera uno spin-off con Samuel L. Jackson protagonista

News Serie TV

Samuel L. Jackson protagonista di uno spin-off del crime drama di successo Tulsa King, ambientato questa volta a New Orleans.

Le indiscrezioni secondo cui Paramount+ e Taylor Sheridan fossero intenzionati a espandere l'universo del crime drama di successo Tulsa King si sono rivelate fondate. Deadline riporta che il servizio streaming e il prolifico sceneggiatore e produttore esecutivo stanno lavorando a uno spin-off intitolato NOLA King, con il candidato all'Oscar Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Secret Invasion) a bordo come protagonista. Il progetto sta coinvolgendo anche lo showrunner di Tulsa King Dave Erickson, con il quale Sheridan collabora pure in Mayor of Kingstown.

NOLA King: I primi dettagli dello spin-off di Tulsa King

Jackson vestirà i panni di un nuovo personaggio che il pubblico incontrerà per la prima volta nella prossima, terza stagione di Tulsa King. L'attore apparirà in diversi episodi nei panni di Russell Lee Washington Jr., che, come il Dwight Manfredi interpretato in quest'ultima da Sylvester Stallone, proviene dal mondo criminale. Pare che Russell affronterà Dwight a Tulsa prima di dirigersi a New Orleans (NOLA è l'acronimo di New Orleans, Louisiana) per conquistare il potere.

Le riprese della terza stagione di Tulsa King sono in corso ad Atlanta e in Oklahoma da un paio di mesi. Jackson dovrebbe raggiungere il set a luglio, mentre la produzione di NOLA King dovrebbe iniziare a febbraio. La serie originale, una delle più seguite di Paramount+ (quella della seconda stagione è stata la premiere più vista di sempre a livello globale sulla piattaforma fino a quel momento), sta raccontando la storia di un mafioso di New York che, uscito di prigione dopo 25 anni, è stato esiliato senza tante cerimonie dal suo boss, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa. Resosi contro che la sua famiglia criminale non aveva a cuore i suoi interessi, Dwight ha messo insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomigliava in principio a un altro pianeta.