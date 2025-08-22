True Detective: Nicolas Cage potrebbe essere il protagonista della stagione 5

News Serie TV

Sarà Nicolas Cage a interpretare il detective protagonista della quinta stagione di True Detective? L'attore sarebbe in trattativa per il ruolo.

True Detective starebbe corteggiando un altro premio Oscar per la sua quinta stagione. Deadline riporta che Nicolas Cage (Il talento di Mr. C, Via da Las Vegas) è in trattativa per il ruolo di protagonista nella prossima storia dell'acclamato crime drama antologico di HBO (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW), la seconda curata dalla sceneggiatrice e regista Issa López dopo la seguitissima Night Country.

True Detective: Cosa sappiamo della quinta stagione?

Come si è appreso all'inizio di quest'anno, la quinta stagione di True Detective sarà ambientata nello stato di New York. Più precisamente a Jamaica Bay, una laguna nella parte meridionale di Long Island. Cage interpreterebbe Henry Logan, un detective di New York impegnato nel caso al centro della nuova stagione. L'inizio delle riprese è previsto per il prossimo anno, mentre gli episodi non arriveranno in tv prima del 2027.

Se confermato, quello in True Detective non sarebbe il primo ruolo in una produzione televisiva per Cage. Lo sarà, dopo una carriera lunga oltre quarant'anni, quello in Spider-Noir, prossima serie di Prime Video basata sul personaggio dei fumetti Marvel Spider-Man Noir. L'attore raccoglie il testimone dalla protagonista della quarta stagione Jodie Foster, premiata con un Emmy per la sua interpretazione e preceduta a sua volta da Mahershala Ali nella terza stagione, da Colin Farrell e Rachel McAdams nella seconda e da Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima.