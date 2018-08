True Detective: Il primo trailer della stagione 3

In occasione dell'ultimo atto di Sharp Objects, uno degli appuntamenti televisivi clou di questa estate ormai alle battute finali, HBO ha diffuso il primo trailer della stagione 3 di True Detective, l'acclamato crime drama antologico di Nic Pizzolatto che, dopo una lunga pausa, il prossimo gennaio tornerà in tv con una nuova storia e un nuovo protagonista, Mahershala Ali.

Il vincitore dell'Oscar per Moonlight, in tv conosciuto per i suoi trascorsi in Luke Cage e House of Cards, interpreta Wayne Hays, un detective della Polizia di Stato dell'Arkansas nord-occidentale alle prese un macabro crimine e un mistero le cui radici si estendono nel corso dei decenni. "Prima che mi conosceste, non avevo molta paura", gli sentiamo dire nella clip. "Le cose che ho visto, le cose che so... non farebbero altro che causare dolore. Il mio cervello è un mucchio di pezzi mancanti. Il mio lavoro... non c'è certezza. Questa pace è più inquietante di qualunque altra cosa. Voglio sapere tutta la storia".

Accanto ad Ali recitano tra gli altri Carmen Ejogo (Zero Hour), Scoot McNairy (Halt and Catch Fire), Mamie Gummer (The Good Wife), Stephen Dorff (Star), Ray Fisher (Justice League) e Sarah Gadon (22.11.63).