Ti piace The Last of Us? Ecco altre 5 Serie TV in streaming su NOW ambientate in mondi fantasiosi e pericolosi

Mondi popolati da draghi, supereroi corrotti, animali parlanti, mostri alieni... Se The Last of Us vi sta appassionando, ecco altre 5 serie tv da vedere su NOW.

Dopo un solo episodio, The Last of Us è già la serie di cui tutti parlano. Negli Stati Uniti, su HBO, mai un episodio d'apertura aveva attirato così tanti spettatori negli ultimi 12 anni ad eccezione di House of the Dragon, lo spin-off prequel del fenomeno fantasy Il Trono di Spade. In Italia, il drama post-apocalittico è in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW tutti i lunedì in contemporanea assoluta con la rete americana; da questa settimana anche con la versione doppiata in italiano. Perché così tanto fermento? Intanto, parliamo dell'adattamento di un videogioco molto popolare e tra i più premiati degli ultimi anni. Racconta una storia che tocca corde emotive tesissime dopo tre anni di pandemia: la civiltà moderna così come la conosciamo è stata messa in ginocchio da un'epidemia causata da un fungo parassita mutato che ha infettato gli esseri umani, trasformandoli in creature mostruose. Joel, un contrabbandiere tormentato da traumi e fallimenti passati, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso un'America irriconoscibile per condurre Ellie, un'adolescente immune all'infezione che sembrerebbe rappresentare l'ultima speranza dell'umanità, lì dove si sta studiando una cura.

La serie si è aperta con un'inquietante riflessione premonitrice. Un epidemiologo interpretato dal meraviglioso John Hannah avverte che alcuni funghi possono infettare e controllare i loro ospiti animali. Succede da sempre e ci comportiamo come se non fosse rilevante. Ma se tali spore dovessero evolversi, ad esempio per sopravvivere in un clima anche solo di poco più caldo, gli stessi esseri umani potrebbero fare la fine di "marionette dalle menti avvelenate". E in un mondo - quello vero - che fa i conti con il cambiamento climatico, anche questo finisce con l'esercitare un certo fascino in un gioco di rimandi tra finzione e realtà. Inoltre, quelli che vediamo sullo schermo sono alcuni dei suoi volti più amati - dalla star di The Mandalorian Pedro Pascal all'attrice rivelazione de Il Trono di Spade Bella Ramsey alla veterana di Fringe Anna Torv al vincitore dell'Emmy per The White Lotus Murray Bartlett. Tutti insieme popolano un mondo apparentemente senza speranza con interpretazioni che scuotono l'anima. Il mondo devastato di The Last of Us, nel quale, tra le altre cose, un movimento di resistenza lotta per la libertà contro un regime militare oppressivo, è tra gli elementi più affascinanti della serie. Partendo da questo, così distintivo nel gioco come nell'adattamento live-action, abbiamo intrapreso noi stessi un viaggio attraverso altre 5 Serie TV disponibili in streaming su NOW ambientate in scenari fantasiosi, bizzarri, pericolosi, seducenti.



5 Serie TV ambientate in mondi fantasiosi e pericolosi da vedere in streaming su NOW

Halo

Basata anch'essa su un videogioco di successo, Halo fa un balzo nel futuro fino al 26° secolo. Con la civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene impegnata nell'annientamento dell'umanità, Master Chief, un imponente super soldato capitano del Silver Team, rappresenta l'ultima speranza di salvezza dai Covenant. Le storie personali di questo e degli altri personaggi si intrecciano all'azione, all'avventura e a una visione del futuro riccamente immaginata.

His Dark Materials

Tratta dall'omonima trilogia di Philip Pullman, His Dark Materials racconta la storia di Lyra, un'orfana di 11 anni allegra e brillante cresciuta nella Oxford di un mondo parallelo dove l'anima delle persone si manifesta sotto forma di animali parlanti. La sua vita felice è stravolta quando scopre un segreto pericoloso e una profezia che la riguarda, oltre a una serie di rapimenti legati a una misteriosa sostanza invisibile chiamata Polvere. Tutto ciò la conduce in un viaggio di proporzioni epiche, anche attraverso altri mondi paralleli al suo.

House of the Dragon

Le minacce virali e fungine sono una tragedia, ma credete che l'uomo e la sua fame di potere siano più clementi con il creato? House of the Dragon è ambientata in un mondo immaginario che ricorda l'Europa medioevale, dove feroci draghi solcano i cieli e creature ancora più inquietanti si aggirano altrove senza che nessuno (o quasi) lo sospetti. Teste rotolano e corpi bruciano mentre due fazioni all'interno della stessa famiglia trascinano il regno in una guerra potenzialmente devastante con l'unico scopo di preservare il potere.

Raised by Wolves

Una serie di fantascienza diretta in parte da Ridley Scott, Raised by Wolves immagina un futuro non molto lontano in cui due robot si trovano ad allevare dei bambini umani che rappresentano la salvezza di un'umanità decimata da una grande guerra. Non siamo sulla Terra ma su Kepler-22b, un misterioso pianeta incontaminato, l'unico in grado di sostenere la vita umana. Mentre la fiorente colonia di umani minaccia di essere dilaniata da differenze religiose, gli androidi imparano che controllare le credenze degli umani è un compito pericoloso e difficile.

Watchmen

Partendo da un fumetto che ha fatto la storia, Watchmen conduce in un'America alternativa dove Robert Redford è il Presidente e i supereroi sono considerati dei fuorilegge. Trentaquattro anni dopo la misteriosa strage che ha avuto luogo a New York City (un complotto per scongiurare un nuovo conflitto nucleare), le tensioni razziali sono sempre più alte. A Tulsa, un gruppo suprematista bianco entrato in possesso del diario di Rorschach, contenente la verità sull'incidente del 1985, sta prendendo di mira le minoranze e la polizia. Per proteggerli, agli agenti viene consentito di operare a volto coperto, come vigilanti, per reprimere il Settimo Cavalleria.