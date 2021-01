The Witcher 2: Ecco chi potrebbe interpretare Re Henselt nella seconda stagione

News Serie TV

Secondo il ben informato Redanian Intelligence, sarà l'attore Edward Rowe a vestire i panni del temibile sovrano di Kaedwen.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher proseguono tra alti e bassi ma, superato l'infortunio di Henry Cavill sul set, sembra che attualmente gli attori siano tornati a girare, in Gran Bretagna. Oltre a molti attori già visti nella prima stagione, sappiamo che nei nuovi episodi ci saranno diversi nuovi personaggi, alcuni già noti altri tutti da scoprire. Uno di questi ultimi, pare, sarà Re Henselt, noto ai fan dei libri e soprattutto del videogioco The Witcher 2: Assassins of Kings come il temibile e guerrafondaio sovrano di Kaedwen, il più grande dei regni del Nord che ospita l'appartata fortezza di Kaer Morhen, quartier generale degli witcher. Il sito Redanian Intelligence, fonte autorevole sull'universo di The Witcher, ci informa che nella seconda stagione sarebbe l'attore originario della Cornovaglia Edward Rowe a interpretare il personaggio.

The Witcher: Edward Rowe sarà Re Henselt?

Rowe è un attore poco noto, con pochi ruoli alla spalle (uno di questi è nel film Bait del 2019). Secondo Redanian Intelligence, avrebbe fatto un provino per un altro ruolo, minore, ma i produttori lo avrebbero invece scelto per la parte, anche perché molto somigliante, in effetti, alla versione di Re Henselt presente nel videogioco (a destra nella foto in alto). Dovrebbe apparire in almeno due episodi, il quinto e l'ottavo della seconda stagione, diretti da Ed Bazalgette. Naturalmente la sua presenza non è stata ancora confermata né da Netflix né dalla produzione di The Witcher, come pure quella di altri due attori vale a dire Ed Birch (noto per il suo coinvolgimento in serie come Sherlock, L'alienista e The Last Kingdom ) che dovrebbe apparire in uno o più episodi diretti da Stephen Surjik e l'attrice di Broadchurch Julie Barclay. Redanian Intelligence riporta anche i loro nomi tra i nuovi ingressi nel cast con ruoli, però, ancora sconosciuti.

