The White Lotus, tre attici italiane nel cast della stagione 2: Beatrice Grannò, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

I nuovi episodi della serie tv di HBO saranno ambientati in Sicilia.

Ci sarà tanta Italia nella seconda stagione della serie rivelazione di HBO The White Lotus, che come ormai dovreste sapere sarà ambientata nelle bellezze mozzafiato della Sicilia, più precisamente in un resort di lusso di Taormina. Non solo. Come ci si poteva aspettare, le nuove storie concepite da Mike White coinvolgeranno anche alcuni talenti di casa nostra. Lo annuncia Sky, che tornerà a proporre la serie antologica prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW, e si tratta nello specifico di Beatrice Grannò e Simona Tabasco, tra i volti del medical drama di successo Doc - Nelle tue mani, e di Sabrina Impacciatore, vista nei film A casa tutti bene e 7 donne e un mistero.

The White Lotus 2: Benvenuti in Sicilia!

Mentre la prima stagione di The White Lotus ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii, esplorandone i problemi familiari e segreti nell'arco di una settimana, la seconda, intitolata The White Lotus: Sicily, si concentrerà su un diverso gruppo di ospiti e sui dipendenti di un'altra struttura della White Lotus, questa volta in Sicilia. Per le riprese, già in corso da alcune settimane, è stato scelto un lussuoso hotel della prestigiosa catena Four Seasons, il Four Seasons San Domenico Palace di Taormina.

Dalle notizie precedenti sappiamo che la star de I Soprano Michael Imperioli interpreterà Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato e con l'anziano padre, interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland). Tom Hollander (The Night Manager) sarà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Portia, il ruolo interpretato da Haley Lu Richardson (Recovery Road), è una giovane donna in vacanza con il suo capo. Theo James (Sanditon) e Meghann Fahy (The Bold Type) interpreteranno i coniugi Cameron e Daphne Babcock, in vacanza con la coppia formata da Harper e Ethan Spiller, interpretati invece da Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe (Casualty). Sappiamo inoltre che Jennifer Coolidge, premiata con il Critics' Choice Award per il suo ruolo nella serie, tornerà nei nuovi episodi, per ora non è chiaro se con lo stesso personaggio (Tanya, una ospite del White Lotus di Maui).

Per quanto riguarda le tre nuove aggiunte italiane: Impacciatore interpreterà la manager del resort siciliano, mentre Grannò e Tabasco saranno due giovani donne del posto. Le riprese a Taormina toccheranno diverse location della città e continueranno nei dintorni, in Sicilia e non solo.