The White Lotus torna ad ottobre con una seconda stagione "ancora più complicata"

I nuovi episodi della serie antologica di Mike White sono ambientati in Sicilia.

Non dovremo aspettare molto per la seconda stagione di The White Lotus, la serie antologica di Mike White che con la prima stagione si è guadagnata il favore della critica e ben 20 nomination ai prossimi premi Emmy. TVLine e Variety confermano che i nuovi episodi della dark comedy ambientata in un resort di lusso arriveranno negli Stati Uniti su HBO a ottobre (speriamo in contemporanea anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW). Lo speriamo soprattutto perché il nuovo ciclo - intitolato The White Lotus: Sicily - è ambientato proprio nel nostro Paese, precisamente in Sicilia, e siamo molto curiosi di conoscere i nuovi ospiti del resort d'elite che avrà come direttrice un personaggio interpretato da Sabrina Impacciatore. Nell'attesa, Variety ha diffuso la primissima foto della seconda stagione che ritrae l'esplosiva Tanya interpretata nuovamente dalla straordinaria Jennifer Coolidge, l'unico personaggio - insieme a quello minore interpretato da Jon Gries - che sappiamo tornerà dalla prima stagione. Proprio Coolidge ha parlato di una seconda stagione che ci stupirà perché risulterà più complicata della prima.

The White Lotus 2: La trama e i personaggi

La prima stagione di The White Lotus ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii, esplorandone i problemi familiari e segreti nell'arco di una settimana. La seconda, intitolata The White Lotus: Sicily, si concentrerà su un diverso gruppo di ospiti e sui dipendenti di un'altra struttura della White Lotus, questa volta in Sicilia. Nel promo - che presenta anche altri importanti titoli disponibili su HBO Max come House of the Dragon e Westworld - si intravedono alcuni dei protagonisti di questa seconda stagione di The White Lotus: oltre a Sabrina Impacciatore che dà il benvenuto agli ospiti, scorgiamo Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe (Giri/Haji) nei panni dei coniugi Harper ed Ethan Spiller, e Theo James (Sanditon) e Meghann Fahy (The Bold Type) in quelli dei coniugi Cameron and Daphne Babcock. Il cast include, inoltre, l'ex star de I Soprano Michael Imperioli che interpreta Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato e con suo padre anziano interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland); Tom Hollander (The Night Manager) che è Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote; e Haley Lu Richardson che interpreta Portia, una giovane donna in vacanza con il suo capo (secondo indiscrezioni, proprio la Tanya di Coolidge).

Le attrici italiane nel cast

Non solo Sabrina Impacciatore. Nei nuovi episodi vedremo anche altre due talentuose giovani attrici italiane: Beatrice Grannò e Simona Tabasco, tra i volti del medical drama di successo Doc - Nelle tue mani; hanno recitato rispettivamente anche nelle serie originali di Netflix Zero e Luna Park.

Una stagione più complicata

Già qualche mese fa, parlando con TVLine, Coolidge aveva parlato di una stagione davvero coinvolgente. "Penso che alle persone piacerà. Credo rimarranno inchiodate", aveva detto l'attrice. Ora, elaborando meglio il concetto parlando con Deadline, l'interprete di Tanya ha prospettato una stagione completamente diversa dalla prima. "Sembra quasi un'altra serie. È ancora più complicata della prima stagione", ha spiegato. Noi siamo sempre più curiosi. Se ancora non avete visto The White Lotus vi consigliamo di recuperare la prima stagione disponibile nel catalogo on demand di Sky e in streaming su NOW.

Foto: Courtesy of Fabio Lovino/HBO via Variety