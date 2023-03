The White Lotus e Ragazze vincenti vincono ai GLAAD Media Awards

News Serie TV

Premiata anche la comedy What We Do in the Shadows.

Si fa fatica a trovare un premio che non sia stato vinto da The White Lotus. La serie antologica di Mike White per HBO, la cui seconda stagione ambientata in Sicilia ha coinvolto anche l'attrice italiana Sabrina Impacciatore nei panni di una direttrice rigorosa e concreta che inizia timidamente ad abbracciare la propria omosessualità, si è aggiudicata anche il GLAAD Media Award - l'importante riconoscimento che ogni anno celebra le produzioni che meglio hanno contribuito a dare un'immagine veritiera, accurata e inclusiva della comunità LGBTQ e delle questioni che la riguardano - come miglior miniserie o serie antologica, mentre What We Do in the Shadows di FX è stata premiata come miglior comedy, battendo tra le altre la gettonata Abbott Elementary e Love, Victor (candidata per il terzo anno consecutivo). Ragazze vincenti di Prime Video, ispirata dall'omonimo classico del 1992 diretto da Penny Marshall, si è affermata invece come miglior nuova serie.

Se vi state chiedendo quale serie abbia trionfato nella categoria drama, bisognerà attendere il 13 maggio. Ricordiamo infatti che la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation è solita celebrare i GLAAD Media Awards (quella di quest'anno è la 34esima edizione) con due serate: una a Los Angeles, appena trascorsa, e un’altra a New York City. In quell’occasione scopriremo anche se la favorita Heartstopper di Netfix riuscirà davvero a vincere come miglior programma live-action per bambini e famiglie come avvenuto agli Emmy.

GLAAD Media Awards 2023: I vincitori

Premiazione di Los Angeles del 30 marzo

MIGLIOR COMEDY

Abbott Elementary

Derry Girls

Hacks

Harley Quinn

Love, Victor

Non ho mai...

Only Murders in the Building

Sex Lives of College Girls

Sort Of

What We Do in the Shadows

MIGLIOR NUOVA SERIE

Heartbreak High

High School

Interview With the Vampire

Our Flag Means Death

Queer as Folk

Ragazze vincenti

Somebody Somewhere

The Rookie: Feds

The Sandman

Willow

MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

American Horror Story: NYC

Ecco a voi i Chippendales

Le Fate Ignoranti

The Best Man: The Final Chapters

The White Lotus

MIGLIOR SERIE IN LINGUA SPAGNOLA

La flor más bella

Le ragazze dell'ultimo banco

Los Espookys

Ser o no ser

Smiley

MIGLIOR PROGRAMMA PER L'INFANZIA

Dino Ranch, Adottasaurus Rex

Firebuds

Pigna e Pony

Sesamo apriti, Family Picnic

Strawberry Shortcake: Berry in the Big City, The Mint Gala

Premiazione di New York City del 13 maggio

MIGLIOR DRAMA

9-1-1: Lone Star

Chucky

Good Trouble

Gossip Girl

Grey’s Anatomy

Mattine di settembre

P-Valley

Star Trek: Discovery

The L Word: Generation Q

The Umbrella Academy

MIGLIOR FILM TV

A Christmas to Treasure

B-Boy Blues

Crush

Do Revenge

Fire Island

The Fallout

The Holiday Sitter

Three Months

Tutto è possibile

Wildhood

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (LIVE-ACTION)

A casa di Raven

First Day

Heartstopper

High School Musical: The Musical: La Serie

Meglio Nate che niente

Monster High

Power Rangers: Dino Fury

Rebel Cheer Squad: Una serie Get Even

Trevor: Il Musical

Zombies 3

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (ANIMATO)