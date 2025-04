The White Lotus 3, la Thailandia come specchio dell'anima: La stagione completa è su Sky e in streaming su NOW

News Serie TV

Tutti gli 8 episodi della terza stagione di The White Lotus sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: ecco quali sono stati i punti di forza di una stagione molto intima e ricca di simboli e metafore sull'essere umano.

"Chi viene in Thailandia lo fa o perché cerca qualcosa o perché scappa da qualcosa". Nelle parole pronunciate da Timothy Ratliff (Jason Isaacs) in The White Lotus è nascosta la chiave di lettura dell'intera terza stagione, probabilmente la più mistica e introspettiva di tutte. Dopo aver indagato sulle contraddizioni della ricchezza e sui lati oscuri delle relazioni, rispettivamente nella prima e nella seconda stagione, qual è il messaggio che ha voluto trasmettere il visionario creatore e regista Mike White, stavolta? Con l'uscita dell'ottavo e ultimo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie antologica chiude un altro capitolo e ci invita a riflettere sul tema che ha accomunato tutti i personaggi di questa stagione: la ricerca di sé e la fuga dalle proprie verità. Ambientato in un resort lussuoso della Thailandia, questo nuovo ciclo di episodi ha esplorato le motivazioni più intime dei protagonisti mettendoli di fronte all'unico specchio che non mente mai, quello dell'anima. Il risultato è una stagione fortemente ancorata ai personaggi e, di conseguenza, ai rispettivi interpreti che ci hanno regalato interpretazioni impeccabili (ma non ci aspettavamo qualcosa di diverso da una serie con un cast d'elite come The White Lotus).

The White Lotus 3: La Thailandia come motore dell'azione

È la Thailandia, con le sue meraviglie naturali e le sue tradizioni, a trasformarsi in uno specchio delle anime dei personaggi, mentre la ricerca di un "paradiso" si mescola con la necessità di fuggire dalle proprie ombre. Ognuno, in questa stagione, vive un viaggio che non è solo fisico, ma soprattutto interiore. C'è chi cerca e chi sfugge, o almeno ci prova: Rick (Walton Goggins) vuole vendetta contro chi ritiene responsabile della morte di suo padre, Timothy (Jason Isaacs) vorrebbe allontanare da sé lo scandalo finanziario in cui è coinvolto, Laurie (Carrie Coon) scappa da un matrimonio fallito e dalle forti pressioni causate dal suo lavoro a New York, Piper (Sarah Catherine Hook) cerca un legame più profondo con le sue radici spirituali, Belinda (Natasha Rotwell) vorrebbe un nuovo inizio ma si ritrova, suo malgrado, di fronte al suo passato quando riconosce Greg/Gary (Jon Gries), il marito della defunta Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) che le aveva promesso una svolta a livello lavorativo.

Fuggire o abbracciare il male: il simbolismo delle scimmie

Come sempre, l'attenzione di Mike White va ben oltre la vittima che vediamo a inizio stagione e di cui conosciamo l'identità solo alla fine. Anche in questa nuova stagione, la location diventa un riflesso delle paure, dei conflitti e delle incertezze che abitano i protagonisti. In un contesto dove il lusso e la bellezza sembrano offrire rifugio dalle difficoltà della vita quotidiana, The White Lotus ci porta a esplorare ciò che accade quando, cercando di evadere dalla realtà, si finisce per affrontare se stessi. E le conseguenze, come accade durante una sfrenata notte di luna piena a Saxon e Lochlan (Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola), possono essere disastrose.





Un altro aspetto centrale della stagione è l'introduzione del simbolismo delle scimmie. Oltre a essere silenziosi testimoni di ciò che accade agli ospiti del White Lotus, questi animali sono un riferimento al proverbio giapponese delle tre scimmie sagge: "Non vedere, non sentire, non parlare". Si tratta di un simbolo che ci invita a riflettere sull'atteggiamento di molti personaggi che, pur trovandosi di fronte a situazioni in cui dovrebbero affrontare le proprie verità, scelgono di ignorarle, nascondersi o fare finta di nulla. È il caso dell'ipocrisia che accomuna le tre amiche Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) o del rapporto conflittuale condiviso dai fratelli Ratliff.

The White Lotus avrà una quarta stagione: Cosa sappiamo

Ma, come la serie ci insegna, non è possibile fuggire davvero dalle nostre paure e dai nostri desideri più nascosti. E questo non vale solo in Thailandia. Infatti è stata già confermata una quarta stagione di The White Lotus. Naturalmente i dettagli sono ancora top-secret, ma sappiamo che la produzione inizierà nel 2026. Il "toto-location" è già partito e i fan si divertono a speculare su quale sarà la prossima destinazione. Si sa che, prima di scegliere la Thailandia, Mike White aveva preso in considerazione il Giappone, un'idea che potrebbe essere ripresa per la quarta stagione. Tuttavia, non è escluso che la serie possa esplorare nuovi continenti, come l'Africa o l'America del Sud, e visitare località esclusive come Sharm El Sheikh o le Maldive. Lo scopriremo.