The White Lotus: Il finale della stagione 3 sarà l'episodio più lungo della serie

Una fantastica notizia prima del finale della terza stagione di The White Lotus: sarà l'episodio più lungo della serie.

Siete tristi perché, dopo oltre due anni di attesa, è già arrivato il momento di salutare The White Lotus e la sua terza stagione ambientata in Thailandia? Se può consolarvi, il finale in onda negli Stati Uniti questa domenica e in Italia lunedì 7 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW vi intratterrà per molto più tempo: quasi 90 minuti, diventando il più lungo della serie.

The White Lotus: Il successo della stagione 3

Creata, scritta e diretta da Mike White, The White Lotus è una delle serie di maggior attualmente su HBO, premiata finora con 15 Emmy e seguita da sempre più spettatori. La terza stagione, la più lunga con otto episodi, sta battendo i record della serie episodio dopo episodio, con il settimo, l'ultimo arrivato in tv, visto complessivamente negli Stati Uniti da 4,8 milioni di spettatori. Si tratta del dato più alto dal debutto nel 2021, in crescita di un ulteriore 14% rispetto al record della settimana precedente (4,2 milioni).

Considerato il modo in cui White ha costruito la storia della terza stagione, con gran parte delle risposte attese per il finale, è plausibile che quest'ultimo segnerà un nuovo record. È stato calcolato inoltre che l'intera stagione è stata vista finora da una media di circa 15 milioni di spettatori, e la premiere da quasi 18 milioni di spettatori. Nel frattempo, la serie è stata già rinnovata per un quarto ciclo di episodi.

The White Lotus 3: Dove siamo rimasti

In attesa che i nodi vengano sciolti, ricordiamo a che punto sono le storie degli ospiti del White Lotus di Ko Samui, in Thailandia. La famiglia Ratliff è sull'orlo della rovina finanziaria mentre il patriarca, Timothy (Jason Isaacs), si trattiene dal rivelare i suoi guai alla moglie e ai figli preferendo ingoiare i farmaci di Victoria (Parker Posey) per dissociarsi dalla realtà... o peggio. Rick (Walton Goggins) ha affrontato l'assassino di suo padre, ma non è riuscito a portare a termine la sua vendetta. Piper (Sarah Catherine Hook) ha passato la notte al monastero buddista con un Lochlan (Sam Nivola) interessato a rimanere in Thailandia con lei. Nel frattempo, il loro fratello Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Chelsea (Aimee Lou Wood) si sono uniti a Greg (Jon Gries) e Chloe (Charlotte LeBon) per una festa sorprendente nella loro casa in cima alla collina.

La tensione crescente tra le amiche Jaclyn (Michelle Monahan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) è esplosa quando quest'ultima ha affrontato Jaclyn per essere andata a letto con Valentin (Arnas Fedaravičius) e poi è uscita da sola con lui e i suoi due amici russi, Vlad e Aleksei. Successivamente, Laurie ha fatto una scoperta inattesa mentre trascorreva la notte con Aleksei, vedendo i gioielli e le altre cose che sono state rubate al resort. Uscito con Mook (Lalisa Manobal) per un appuntamento, anche Gaitok (Tayme Thapthimthong) ha riconosciuto gli amici di Valentin come i rapinatori della boutique.