The White Lotus 3: Chi è l'assassino? E chi la vittima? Le teorie più folli prima del finale

La terza stagione di The White Lotus è arrivata quasi al capolinea e i fan si sono sbizzarriti con le teorie su chi morirà e cosa accadrà nell'ultimo episodio, in arrivo su Sky e NOW: scopriamo le ipotesi più interessanti e fantasiose.

Manca davvero poco al finale della terza stagione di The White Lotus che in Italia sarà disponibile su Sky e in streaming solo su NOW da lunedì 7 aprile. Siamo ai titoli di coda di una stagione mistica, provocatoria e intrigante. E, come sempre, l'ideatore Mike White ci ha tenuti sulle spine fino all'ultimo dopo aver anticipato, con un flashforward che ha aperto la stagione, che qualcuno morirà presumibilmente dopo una sparatoria che sconvolgerà la tranquillità del White Lotus in Thailandia: di chi si tratta? E chi sarà il responsabile? Settimana dopo settimana si sono moltiplicate le teorie dei fan - alcune molto fantasiose, c'è da dire - su quello che potrebbe accadere nell'episodio conclusivo (che, durando quasi 90 minuti, sarà anche il più lungo della serie). Abbiamo deciso di fare il punto e raccogliere le ipotesi più interessanti, in attesa di scoprire tutta la verità.

The White Lotus 3: Cosa accadrà nel finale?

Il finale della terza stagione di The White Lotus dovrà rispondere a molte domande. Tra queste: la famiglia Ratliff scoprirà il segreto di Timothy (Jason Isaacs), coinvolto in uno scandalo finanziario? Chi è il padre di Rick (Walton Goggins)? Mook (Lalisa Manobal) prova dei sentimenti autentici per Gaitok? Belinda (Natasha Rotwell) accetterà l'offerta di Greg/Gary (Jon Gries) in cambio del suo silenzio su ciò che ha scoperto a proposito della morte di Tanya? Qualunque cosa accada, una cosa è certa: entro la fine del loro soggiorno, gli ospiti del White Lotus si troveranno di fronte a un uomo armato e a piede libero e a un corpo galleggia nello stagno delle ninfee del resort. Chi avrà fatto esplodere i colpi? E di chi è il corpo che vede Zion in acqua?

Le teorie dei fan su chi morirà e chi impugnerà la pistola

Per prima cosa è bene ricordare che ci sono almeno due pistole in circolazione: quella che Tim Ratliff ha rubato a Gaitok, e che quest'ultimo è riuscito a recuperare, e quella che Rick ha preso in prestito dal suo amico a Bangkok. Resta da capire chi sparerà e chi non arriverà vivo a fine vacanza. Analizziamo tutte le teorie.

Mook sparerà a Gaitok

Finora il ruolo di Mook (la star del k-pop e delle Blackpink Lalisa Manobal) è stato piuttosto marginale. L'abbiamo sempre vista sorridente con gli ospiti e gentile con la guardia giurata Gaitok (Tayme Thapthimthong), perdutamente innamorato di lei. E se, invece, ricoprisse un ruolo più decisivo in questa stagione? Molti attori, durante le interviste per presentare la stagione, avevano detto che Lalisa Manobal sarebbe stata la vera sorpresa dei nuovi episodi. Strano che Mike White l'abbia scelta solo per farla rimanere in disparte. Potrebbe nascondere qualcosa? Forse sta flirtando con Gaitok solo per distrarlo ed è in combutta con Valentin e gli amici russi. Potrebbe sorprenderci rubando la pistola a Gaitok e puntandogliela contro.

Greg ucciderà Belinda (o viceversa)

La situazion tra Greg e Belinda è diventata tesissima ed è difficile immaginare che se la caveranno entrambi. Forse Gary metterà a tacere Belinda, prima che lei possa allertare le autorità. Dopotutto, la stagione è iniziata proprio con il figlio di Belinda Zion (Nicholas Duvernay) che ha sentito degli spari e ha temuto per la sicurezza della madre. Ma, potrebbe accadere anche il contrario e, in un momento concitato, potrebbe essere Belinda a vendicare definitivamente Tanya.

Chelsea si sacrificherà per Rick

Chelsea (Aimee Lou Wood) ha dei cattivi presagi fin dall'inizio della stagione. Dopo essere sopravvissuta a una rapina e a un morso di serpente, ha detto di sentirsi perseguitata dalla morte, in stile Final Destination. "Siamo in questa battaglia dello yin e dello yang. Io sono speranza. Lui è dolore. Alla fine uno di noi vincerà", ha detto nel penultimo episodio a proposito del rapporto che la lega a Rick. Il suo amore per lui è così grande che potrebbe sacrificarsi prendendosi un colpo al posto suo fatto esplodere, forse, da dei sicari mandati dal proprietario del resort Jim Hollinger (Scott Glenn), l'uomo che secondo Rick avrebbe ucciso suo padre.

Il frutto velenoso sarà letale per tutta la famiglia Ratliff

Una teoria molto popolare tra i fan ha a che fare con l'albero dai frutti velenosi che Timothy nota nel primo episodio. La dipendente dell'hotel Pam gli dice che è un frutto letale e, nel trailer dell'ultimo episodio, la sentiamo ribadire a Timothy che quell'albero viene chiamato dai thailandesi anche "l'albero del suicidio". Poi si vede il frullatore di Saxon in funzione. C'è chi crede che Timothy deciderà di farla finita uccidendo se stesso e tutta la sua famiglia con un frullato letale.

Non una vittima, ma tre

Nel corso della stagione ricorre il simbolismo delle scimmie. Oltre ad osservare gli ospiti del White Lotus, questi animali sono un riferimento al proverbio giapponese delle tre scimmie sagge: "Non vedere il male, non sentire il male, non parlare del male". E, per ricordare le parole di Chelsea, "la sfortuna arriva in tre". Secondo diversi fan il numero 3, oltre a essere il numero della stagione, sarà anche quello delle vittime. Potrebbero essere i fratelli Ratliff (nel primo episodio, sulla barca, li vediamo proprio mentre ricordano le tre scimmie, con Saxon che si copre gli occhi con occhiali da sole, Piper che si copre le orecchie con un paio di cuffie e Lochlan che si copre la bocca bevendo un drink), ma anche le amiche di vecchia data Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) e Kate (Leslie Bibb), ormai arrivate allo scontro.

È stata una scimmia

E, a proposito di scimmie, una teoria piuttosto fantasiosa dei fan suggerisce che sia proprio una di esse a sparare. È difficile non notare come, nel corso della stagione, questi animali vengano ripresi continuamente, quasi come se volessero darci un indizio sul loro coinvolgimento. Gli spari che abbiamo sentito nel flashforward del primo episodio potrebbero quindi essere stati provocati accidentalmente da una scimmia che avrebbe sottratto la pistola a qualcuno. E la vittima sarebbe morta a causa di un tragico caso fortuito. Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Michelle Monaghan ha recentemente provato a sfatare questa teoria dicendo: "Ragazzi, non sono state le scimmie! La gente è impazzita pensandolo". Ma, per ora, in pochi le credono.

Qualunque sia il finale della terza stagione di The White Lotus, siamo sicuri che sarà ricco di colpi di scena. E, magari, lascerà qualche elemento irrisolto, visto che la serie è stata già rinnovata per una quarta stagione.