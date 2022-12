The White Lotus 2 tra dolce vita, lussuria e misteri: La seconda stagione della serie cult è in streaming su NOW

News Serie TV

La serie antologica di Mike White, vincitrice di 10 premi Emmy, è tornata su Sky e in streaming su NOW con 7 nuovi episodi ambientati in Sicilia e un cast da dieci e lode.

Una Sicilia soleggiata e seducente, un gruppo di ospiti ricchi e viziati con più di un segreto nel cassetto e un cast da urlo che può contare anche sulla bravura di interpreti italiane come Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Anche solo questi tre particolari bastano per tenerci incollati allo schermo durante la visione della seconda stagione di The White Lotus, l'acclamata serie di Mike White premiata con 10 statuette all'ultima edizione degli Emmy Awards. I nuovi 7 episodi, disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì fino al 19 dicembre, sono un piacere per gli occhi e per lo spirito: scenografie mozzafiato, una scrittura ricercata e attori perfettamente centrati sono il fiore all'occhiello di una seconda stagione che si concentra sulle relazioni sentimentali senza dimenticare un pizzico di mistero all'ombra del maestoso Etna.



The White Lotus 2: Misteri e dinamiche di coppia

La seconda stagione di The White Lotus, come la prima, segue un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso della fittizia catena White Lotus. Stavolta ci troviamo a Taormina e a fare gli onori di casa c'è Sabrina Impacciatore nei panni di Valentina, la direttrice dell'hotel che si aspetta l'assoluta perfezione da parte del suo staff. Il nuovo ciclo di episodi si apre con un flashforward che anticipa il grande mistero di stagione: non uno ma più cadaveri vengono trovati in mare nei pressi della spiaggia del resort. Quanti sono e di chi sono? Andando a ritroso di sette giorni, la serie inizia a presentarci i facoltosi ospiti e gli altri personaggi che gravitano attorno all'hotel: tutti hanno un segreto, un vizio da nascondere o uno da soddisfare. Ma, naturalmente, non tutti arriveranno vivi alla fine della vacanza.

Il cast e i personaggi

Mentre la prima stagione ambientata alle Hawaii si è concentrata sulla ricchezza e sui privilegi, la seconda è più incentrata sulle relazioni familiari, sulle dinamiche di coppia e sulle differenze tra uomo e donna. Aubrey Plaza e Will Sharpe interpretano i coniugi Harper ed Ethan Spiller, che stanno visitando l'Italia con il compagno di stanza del college di Ethan, Cameron (Theo James) - un uomo d'affari benestante e di grande successo - e la moglie di lui, Daphne (Meghann Fahy). Le due coppie non potrebbero essere più diverse: intellettuale e all'apparenza monotona la prima, più superficiale eppure mossa da regole imprevedibili la seconda. La famiglia Di Grasso, invece, è al centro di uno scontro generazionale: in visita in Sicilia per scoprire le proprie radici ci sono l'anziano Bert (F. Murray Abraham), il figlio sesso-dipendente Dom (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco). Poi c'è il gran ritorno della vincitrice dell'Emmy Jennifer Coolidge nei panni dell'esplosiva Tanya, la ricca socialite che avevamo già conosciuto nella prima stagione; è in Sicilia con suo marito Greg (Jon Gries) che non è affatto contento di ritrovarsi in vacanza anche con l'assistente della moglie, Portia (Haley Lu Richardson), una ragazza neolaureata insoddisfatta del suo lavoro e desiderosa di avventure. Mia e Lucia, interpretate da Beatrice Grannò e Simona Tabasco, sono invece due ragazze siciliane che frequentano l'hotel in cerca di lavoro e opportunità tra la ricca clientela.

La dolce vita della Sicilia e le sue tradizioni

In The White Lotus 2 la Sicilia non fa solo da sfondo, ma diventa un personaggio. Mike White ci delizia mostrandoci paesaggi che lasciano a bocca aperta persino chi, come noi italiani, trova certi luoghi familiari (impossibile non rimanere impressionati osservando le sofisticate riprese subacquee). Ma, cosa ben più raffinata, lo showrunner prende a piene mani dalla tradizione siciliana - dai miti, dall'arte, dal folklore dell'isola - per inserire particolari suggestioni e parallelismi nella trama. E così la leggenda delle Teste di Moro siciliane viene usata per raccontare la gelosia e l'ossessione delle coppie moderne; il mito di Ade e Persefone anticipa dinamiche sinistre; gli splendidi affreschi che decorano le pareti di Villa Tasca di Palermo ispirano i suggestivi crediti di apertura dei nuovi episodi, ricchi di significati nascosti.

L'appuntamento con il quinto episodio della seconda stagione di The White Lotus è per domani, 5 dicembre, in esclusiva su Sky Atlantic (anche on demand) e in streaming solo su NOW dove sono disponibili anche i precedenti quattro episodi.



